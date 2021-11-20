На меблевому заводі у Києві загинули двоє працівників
На столичному меблевому заводі "ЕМКО" загинули двоє працівників, на яких впав кількатонний верстат
Про це повідомляє "Київська служба порятунку" у facebook.
Трагедія сталася 19 листопада на заводі "ЕМКО", що на вулиці Олекси Тихого, 99. Під час виконання монтажних робіт на двох працівників підприємства впав кількатонний верстат. Обоє загинули на місці.
На місце надзвичайної ситуації прибули оперативні підрозділи КАРС "Київська служба порятунку", ГУ ДСНС в Києві та представники поліції. Рятувальникам довелося звільняти тіла загиблих за допомогою пневмодомкратів та інших допоміжних інструментів.
За фактом події проводиться службове розслідування.
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