На меблевому заводі у Києві загинули двоє працівників

Про це повідомляє "Київська служба порятунку" у facebook.

Трагедія сталася 19 листопада на заводі "ЕМКО", що на вулиці Олекси Тихого, 99. Під час виконання монтажних робіт на двох працівників підприємства впав кількатонний верстат. Обоє загинули на місці.

На місце надзвичайної ситуації прибули оперативні підрозділи КАРС "Київська служба порятунку", ГУ ДСНС в Києві та представники поліції. Рятувальникам довелося звільняти тіла загиблих за допомогою пневмодомкратів та інших допоміжних інструментів.

За фактом події проводиться службове розслідування.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb