Про це інформує міський голова Дніпра Борис Філатов.

"На місці трагедії, у руїнах будинку, знайшли дуже велику суму грошей. Ніхто не заховав її, не привласнив. Гроші зараз знаходяться в Соборному відділенні поліції", - пише мер.

Повідомляється, що суму, валюту та упакування не розголошують.

Філатов закликав тих, хто має відношення до цих грошей, звернутися в поліцію. Знахідку повернуть після того, якщо власник підтвердить усі необхідні подробиці.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку.

О 13:00 17 січня у Дніпрі закінчились пошуково-рятувальні роботи, в ході яких було врятовано 39 осіб, з них 6 дітей. Всього під час трагедії загинуло 45 осіб, з них 6 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей.

Станом на 18 січня безвісти зниклими вважали 17 людей.

Зниклими безвісти через удар РФ по багатоповерхівці в Дніпрі вважаються 11 людей. Окрім того, поліція прийняла 560 заяв за фактом пошкодженого внаслідок удару майна.

Станом на 19 січня внаслідок ворожого ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі відомо про 46 загиблих українців.

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