На місці влучання російської ракети в багатоповерхівку в Дніпрі знайшли велику суму грошей, шукають власника
У багатоповерховому будинку в Дніпрі, куди влучила ракета армії РФ, знайшли велику суму грошей, нині шукають власника
Про це інформує міський голова Дніпра Борис Філатов.
"На місці трагедії, у руїнах будинку, знайшли дуже велику суму грошей. Ніхто не заховав її, не привласнив. Гроші зараз знаходяться в Соборному відділенні поліції", - пише мер.
Повідомляється, що суму, валюту та упакування не розголошують.
Філатов закликав тих, хто має відношення до цих грошей, звернутися в поліцію. Знахідку повернуть після того, якщо власник підтвердить усі необхідні подробиці.
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку.
- О 13:00 17 січня у Дніпрі закінчились пошуково-рятувальні роботи, в ході яких було врятовано 39 осіб, з них 6 дітей. Всього під час трагедії загинуло 45 осіб, з них 6 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей.
- Станом на 18 січня безвісти зниклими вважали 17 людей.
- Зниклими безвісти через удар РФ по багатоповерхівці в Дніпрі вважаються 11 людей. Окрім того, поліція прийняла 560 заяв за фактом пошкодженого внаслідок удару майна.
- Станом на 19 січня внаслідок ворожого ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі відомо про 46 загиблих українців.
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