На офіційний сайт держави Ukraine.ua здійснили кібератаку, наразі роботу ресурсу відновлено, - МЗС
Міністерство закордонних справ України повідомило про кібератаку на офіційний сайт України Ukraine.ua, яка сталася у ніч на 26 січня
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Внаслідок атаки сайт протягом кількох годин був недоступний для користувачів. Станом на 13:00 (26 січня, - ред.) доступ до сайту відновлено, але робота з протидії наслідкам кібернападу триває", - йдеться у повідомленні.
Фахівці досі працюють над відновленням повноцінної роботи сайту. У МЗС попередили, що у користувачів поки можуть виникати проблеми із доступом до ресурсу.
У пресслужбі нагадують, що сайт Ukraine.ua запустили 14 січня 2021 року. На ньому доступні матеріали про Україну сімома мовами - англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті.
"Це портал для іноземних аудиторій про справжню сучасну Україну - креативну, динамічну, інноваційну, країну різноманіття та чаруючої природи, країну свободи та гідності, у якій тисячолітня історія та культура доповнені амбітним баченням майбутнього", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду. У Держспецзв'язку заявили, що під час кібератаки витоку персональних даних не було.
- СБУ виявила ознаки причетності РФ до кібератаки на понад 70 держресурсів України та встановила, що хакери зробили це через злам інфраструктури комерційної компанії.
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