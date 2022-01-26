На офіційний сайт держави Ukraine.ua здійснили кібератаку, наразі роботу ресурсу відновлено, - МЗС

Про це повідомляє пресслужба МЗС.



"Внаслідок атаки сайт протягом кількох годин був недоступний для користувачів. Станом на 13:00 (26 січня, - ред.) доступ до сайту відновлено, але робота з протидії наслідкам кібернападу триває", - йдеться у повідомленні.



Фахівці досі працюють над відновленням повноцінної роботи сайту. У МЗС попередили, що у користувачів поки можуть виникати проблеми із доступом до ресурсу.



У пресслужбі нагадують, що сайт Ukraine.ua запустили 14 січня 2021 року. На ньому доступні матеріали про Україну сімома мовами - англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті.



"Це портал для іноземних аудиторій про справжню сучасну Україну - креативну, динамічну, інноваційну, країну різноманіття та чаруючої природи, країну свободи та гідності, у якій тисячолітня історія та культура доповнені амбітним баченням майбутнього", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду. У Держспецзв'язку заявили, що під час кібератаки витоку персональних даних не було.

СБУ виявила ознаки причетності РФ до кібератаки на понад 70 держресурсів України та встановила, що хакери зробили це через злам інфраструктури комерційної компанії.