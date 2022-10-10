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На Південнобузькому напрямку росіяни за добу втричі збільшили кількість обстрілів

10 жовтня, 2022 понедiлок
20:17
війна з Росією Втарти ворога

На Південнобузькому напрямку ворог посилив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, за поточну добу здійснив понад 93 артилерійських обстріли

Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Режим самопроголошеного президента республіки Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії, надає плацдарми для завдання ударів по території України та зброю. При цьому, формування наступального угруповання не відзначено, загрози наступу з території республіки Білорусь станом на 10 жовтня немає", - йдеться в повідомленні.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Янжулівка, Тимоновичі, Михальчина Слобода, Вірнопілля та Миропілля;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також танків, в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна та Стельмахівка;

на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема в районі населеного пункту Білогорівка;

на Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Сіверськ, Соледар, Бахмут, Майорськ, Курдюмівка та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку, з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вогневого ураження зазнали райони Первомайського, Вугледара, Невельського та Мар’їнки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали Залізничне, Білогірʼя, Времівка, Дорожнянка, Темирівка та Червоне.

На Південнобузькому напрямку ворог посилив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. За поточну добу здійснив понад 93 артилерійських обстріли, що майже втричі більше ніж за минулу добу. Окрім позицій наших військ, вогневого впливу зазнали і населені пункти. Найбільш постраждали Нікополь, Вищетарасівка та Новокиївка.

Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, станом на 9 жовтня, батальйонна тактична група противника від 150 мотострілецької дивізії, що діяла на Херсонському напрямку та складалась переважно з відмобілізованих військовослужбовців, уже втратила понад 520 осіб загиблими.

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