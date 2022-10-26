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Головна війна з Росією На Півдні України вперше збили російську ракету за допомогою застосунку "єППО"

На Півдні України вперше збили російську ракету за допомогою застосунку "єППО"

26 жовтня, 2022 середа
14:25
війна з Росією В Україні запустили додаток "єППО", в якому можна повідомляти про повітряні цілі

У суботу, 22 жовтня, на Півдні України вперше за допомогою застосунку "єППО" збили російську крилату ракету

Про це повідомив один із засновників конструкторської групи "Технарі", яка створила "єППО", Геннадій Сулдьін.

Він зазначив, що російська крилата ракета "калібр" летіла на дуже малій висоті, через що її не могли засікти локатори. Утім декілька громадян побачили ракету та сповістили військових за допомогою застосунку "єППО".

"Наші зенитники за кілька секунд отримали цілевказання, мали достатньо часу та без зайвих проблем, як на тренажері збили "Калібр" з ПЗРК "Ігла". Красені, велике дякую!" - написав Сульдін.

Також він зазначив, що система спрацювала саме так, як планували розробники. За його словами, застосунок замислювався для відстеження ракет, що низько літають.

"Щиро вітаю нас, конструкторську групу "Технарі", та всіх українських програмистів, які долучились до створення першої в Світі мережевої системи ППО", - подякував Сульдін.

  • На початку жовтня в Україні запустили застосунок "єППО" для повідомлення про крилаті ракети чи ворожий безпілотник.

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