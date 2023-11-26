На полісмена Дерека Шовіна, засудженого за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, напали у в'язниці

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в п'ятницю, 24 листопада, Шовен отримав ножове поранення і був серйозно травмований.

"Мені сумно чути, що Дерек Шовін став об'єктом насильства, - йдеться в заяві Еллісона, надісланій електронною поштою. - Він був належним чином засуджений за свої злочини та, як і будь-яка ув'язнена людина, він повинен мати можливість відбувати покарання без страху помсти або насильства".

Генеральний прокурор не надав додаткових подробиць.

Федеральне бюро в'язниць підтвердило факт нападу на невідомого ув'язненого у Федеральній виправній установі в Тусоні, штат Арізона. У відомстві заявили, що співробітники "ініціювали заходи з порятунку життя" однієї особи, яку швидка медична допомога доставила до лікарні.

Довідково: Шовен відбуває 21-річний федеральний вирок за порушення громадянських прав Флойда, а також 22,5 року за вбивство за вироком суду штату Міннесота.

Смерть Флойда у 2020 році викликала протести по всьому світу проти жорстокості та расизму поліції після того, як білий Шовен понад дев'ять хвилин стояв на колінах на шиї закутого в наручники чорношкірого чоловіка під час убивства, знятого на відео з мобільного телефону.