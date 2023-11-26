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На полісмена Дерека Шовіна, засудженого за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, напали у в'язниці

26 листопада, 2023 неділя
18:11
Світ Дерек Шовін Джордж Флойд

У суботу, 25 листопада, генеральний прокурор штату Міннесота Кіт Еллісон підтвердив, що на Дерека Шовіна, колишнього офіцера поліції Міннеаполіса, засудженого за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, було скоєно напад у в'язниці в Аризоні

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в п'ятницю, 24 листопада, Шовен отримав ножове поранення і був серйозно травмований.

"Мені сумно чути, що Дерек Шовін став об'єктом насильства, - йдеться в заяві Еллісона, надісланій електронною поштою. - Він був належним чином засуджений за свої злочини та, як і будь-яка ув'язнена людина, він повинен мати можливість відбувати покарання без страху помсти або насильства".

Генеральний прокурор не надав додаткових подробиць.

Федеральне бюро в'язниць підтвердило факт нападу на невідомого ув'язненого у Федеральній виправній установі в Тусоні, штат Арізона. У відомстві заявили, що співробітники "ініціювали заходи з порятунку життя" однієї особи, яку швидка медична допомога доставила до лікарні.

Довідково: Шовен відбуває 21-річний федеральний вирок за порушення громадянських прав Флойда, а також 22,5 року за вбивство за вироком суду штату Міннесота.

Смерть Флойда у 2020 році викликала протести по всьому світу проти жорстокості та расизму поліції після того, як білий Шовен понад дев'ять хвилин стояв на колінах на шиї закутого в наручники чорношкірого чоловіка під час убивства, знятого на відео з мобільного телефону.

  • Нагадаємо, наприкінці травня 2020 року в американському Міннеаполісі спалахнули масові протести, що переросли у безлади, через вбивство поліцейськими під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда.
  • Протести поширилися на всю територію США. Під час заворушень було зафіксовано в тому числі підпали та пограбування магазинів.
  • 21 квітня 2021 року суд присяжних визнав колишнього поліцейського з Міннеаполіса Дерека Шовіна винним у ненавмисному вбивстві Джорджа Флойда.
  • 25 червня 2021 року суд США присудив експоліцейському Міннеаполіса Дереку Шовіну 22,5 року ув'язнення за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда у травні 2020 року, яке призвело до масових протестів проти поліцейського свавілля та расової дискримінації.
Кримінал
США
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