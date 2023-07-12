На полях саміту Японія і НАТО домовилися про розширену програму партнерства і співпраці
Японія й Альянс домовилися про нову розширену програму партнерства на наступні чотири роки із майже вдвічі більшою кількістю сфер для співпраці
Про це повідомляє Kyodo.
Зазначається, що прем'єр-міністр Японії Кішіда Фуміо під час зустрічі у Вільнюсі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом погодився об’єднати зусилля в рамках нової програми в 16 сферах, починаючи від безпеки на морі та космічного простору до кіберпростору та дезінформації.
Індивідуальну програму партнерства (Individually Tailored Partnership Program, ITPP) на період до 2026 року підписали 12 липня на полях саміту Альянсу. У новій версії ініціативи додалися такі сфери, як деструктивні новітні технології, сумісність і зміна клімату.
"Жоден інший партнер не є ближчим до НАТО, ніж Японія", - сказав Столтенберг Кішіді перед початком зустрічі.
Генсек також зазначив, що Альянс стурбований "нарощуванням великої військової сили" Китаю та ядерними та ракетними програмами Північної Кореї.
"Японія прагне поглибити співпрацю з НАТО, оскільки обидві сторони поділяють фундаментальні цінності та стратегічні інтереси, а також бачення, що односторонні спроби змінити статус-кво за допомогою сили чи примусу не будуть дозволятись ніде в світі", - заявив Кішіда.
Він та його колеги з Австралії, Нової Зеландії та Південної Кореї були запрошені приєднатися до дискусій з лідерами НАТО в столиці Литви.
Кішіда, який став першим лідером Японії, що взяв участь у саміті НАТО в червні 2022 року в Іспанії, з перших днів війни в Україні заявляв, що безпека Індо-Тихоокеанського регіону невіддільна від безпеки Європи.
- Також у другий день саміту НАТО у Вільнюсі прем'єр-міністр Кішіда Фуміо під час свого виступу заявив, що Японія передасть систему виявлення БПЛА Україні у рамках допомоги країні на тлі війни з Росією.
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