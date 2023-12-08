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На прифронтових територіях запрацюють оновлені мобільні відділення Ощадбанку

8 грудня, 2023 п'ятниця
09:00
Новини

Ощадбанк запускає новий пересувний броньований підрозділ, який працюватиме на прифронтових територіях України

Банківські послуги повноцінно надаватимуть на базі автомобіля спеціального призначення, який оснащено  супутниковим зв’язком, сигналізацією та тривожними кнопками. 

"Команда Ощаду народила це оновлене, модифіковане мобільне відділення, яке по суті є абсолютно повноцінним із точки зору доступу до фінансових послуг. Це важливо, тому що реінтеграція деокупованих територій – це одне з пріоритетних завдань", – сказав голова Нацбанку Андрій Пишний.

П’ять таких автомобілів найближчим часом вирушать на прифронтові території Донецької, Запорізької, Харківської та Херсонської областей. Вони надаватимуть фінансові послуги в тих місцях, де не працює жоден інший банк. 

Нові мобільні підрозділи мають усе необхідне для надання банківських послуг, як у звичайному банківському відділенні. В них можна відкривати поточні рахунки, оформлювати депозити, перевипускати платіжні картки, здійснювати грошові перекази, отримувати соціальні виплати та інші банківські послуги.

"Мобільне відділення - це повноцінне банківське відділення. У ньому можна буде переказувати гроші, знімати готівку, розміщувати депозит тощо. Там є касир, який виконуватиме для людей усі необхідні транзакції. Воно броньоване, і, відповідно може працювати там, де небезпека. Поки що ми запустимо п'ять таких машин і в наступному році плануємо ще п'ять", - наголосив Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.

Перші броньовані мобільні відділення Ощадбанку на базі автомобілів КрАЗ працювали в зоні АТО ще з 2015 року. Вони в автономному режимі надавали широкий спектр банківських послуг. Це була унікальна українська розробка. З початком повномасштабної війни ці автомобілі банк передав на потреби ЗСУ. Запуск нових мобільних підрозділів здійснюється в межах інклюзивної програми "Моя безбар’єрність", яка передбачає покращення фізичної доступності відділень з урахуванням потреб людей з інвалідністю.

"Усередині відділення повинні бути зручними для того, щоб людина з інвалідністю могла скористатися послугами. Сьогоднішня подія – це ще один крок, тому що на прифронтових територіях дуже важка ситуація і люди не можуть отримати банківські послуги", – розповів заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за роздрібний бізнес Антон Тютюн.  

Ощадбанк також продовжує відновлювати роботу і стаціонарних відділень у регіонах, які постраждали від бойових дій. Зокрема, нині функціонує 31 відділення у Донецькій області, 28 – у Запорізькій, 62 – на Харківщині та 8 – на Херсонщині.

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