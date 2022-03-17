"На прикладі України ми показали, чого очікуємо": РФ натякнула Боснії і Герцеговині на агресію в разі спроби вступити в НАТО
Росія пригрозила Боснії та Герцеговині українським сценарієм у разі спроби країни вступити до НАТО
Про це заявив посол РФ в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов в телеефірі боснійського телеканалу, повідомляє Балканський оглядач.
"Якщо вона (Боснія і Герцеговина) вирішить бути учасником чогось, це внутрішня справа. Але інша справа - наша реакція. На прикладі України ми показали, чого ми очікуємо. Якщо буде загроза, ми будемо реагувати", - заявив Калабухов.
Він зазначив, що не думає, що "в якійсь фантазії, в якійсь реальності, Боснія і Герцеговина стає членом НАТО", тому що в країні "немає консенсусу, і Боснії і Герцеговині не буде так легко прийняти рішення за цих обставин".
За словами посла РФ, наразі у Росії немає плану дій щодо країни, і Москва буде реагувати, "аналізуючи стратегічну та геополітичну ситуацію".
Голова Президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич засудив заяву Калабухова.
"Повідомлення російського посла про те, що наступить реакція Росії, наведення прикладу України, проти якої Росія здійснює агресію, є однозначним, але водночас неприйнятним для Боснії і Герцеговини", - підкреслив Комшич.
Він наголосив, що рішення про вступ до НАТО може бути лише рішенням інституцій Боснії і Герцеговини, а не "приводом для нападу на Боснію і Герцеговину".
Боснія і Герцеговина була запрошена НАТО приєднатися до Плану дій щодо членства (ПДЧ) у 2010 році. В той же час сербська частина держави, Республіка Сербська, у 2017 р. проголосила свій військовий нейтралітет.
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