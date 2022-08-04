На росіян подіють лише шокові санкції, до поступового збідніння вони швидко адаптуються, - ексзаступник голови НБУ Савченко

Про це в ефірі Еспресо сказав ексзаступник голови НБУ Олександр Савченко.

"Рашисти за останні 12 місяців купили товарів на 10% менше, ніж за минулий рік і зарплата у них реально скорочується вже десь на 4,5%. Для них зміна життєвого рівня на 5-10% - це ніщо, вони адаптуються дуже швидко", - зазначив він.

На його думку, головна скрєпа РФ - бідність і чим бідніші вони, тим більше вони люблять владу.

"Що Захід не може зрозуміти, він перестав вивчати Росію останні 30 років, діють тільки шокові санкції. Якби життєвий рівень рашистів обвалився на 35-40% за 1-2 місяці адаптуватися вони б не змогли і тоді цар чи президент поганий. А якщо вони будуть жити на 1-2% гірше щомісяця, адаптуються до рівня, коли будуть щі лаптем їсти. Будуть задоволені і радіти цій війні. Санкції мають бути націлені з урахуванням психології рашистського народу. Це дійсно феномен", - підсумував економіст.