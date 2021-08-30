На російському модулі МКС виявили тріщини

Про це РІА Новинам повідомив генконструктор Ракетно-космічної корпорації "Енергія" Володимир Соловйов, передає Бабель.

За його словами, з часом тріщини в модулі "почнуть розповзатися".



Соловйов заявив, що системи російського сегменту МКС сильно зношені і обладнання станції може вийти з ладу.



80% систем іншого модуля "Зірка" вийшло за гарантійний термін експлуатації.

"Відбулося засідання президії Науково-технічної ради "Роскосмосу", де зазначалося, що станція дихає на ладан", - сказав Соловйов.