На російському модулі МКС виявили тріщини
На найстарішому модулі Міжнародної космічної станції "Зоря" виявили тріщини
Про це РІА Новинам повідомив генконструктор Ракетно-космічної корпорації "Енергія" Володимир Соловйов, передає Бабель.
За його словами, з часом тріщини в модулі "почнуть розповзатися".
Соловйов заявив, що системи російського сегменту МКС сильно зношені і обладнання станції може вийти з ладу.
80% систем іншого модуля "Зірка" вийшло за гарантійний термін експлуатації.
"Відбулося засідання президії Науково-технічної ради "Роскосмосу", де зазначалося, що станція дихає на ладан", - сказав Соловйов.
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