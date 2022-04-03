На розмінування Київщини знадобиться не менше 10 днів

Про це повідомляє Кулеба у своєму Telegram-каналі.



За словами Кулеби, під час комендантської години, яка вводиться до 6:00 вівторка, 5 квітня, фахівці оцінять обсяг робіт.



"Не менше 10 днів на розмінування! По всіх звільнених від окупантів населених пунктах до 6:00 вівторка, 5 квітня, вводиться комендантська година. Робиться це для того, аби фахівці змогли оцінити обсяг робіт, навести там лад. Після цього процес розмінування і відновлення інфраструктури зможе прийняти плановий характер. Ми всі хочемо повернутися додому. Проте звільнені від окупантів території Київщини - досі небезпечні. Бережіть своє життя", - сказав голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.





2 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Київщина звільнена від російських військ.

2 квітня рятувальники під час обстеження Ірпеня вилучили 643 вибухонебезпечні предмети.

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