На розмінування Київщини знадобиться не менше 10 днів
Голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба заявив, що на розмінування області знадобиться не менше 10 днів
Про це повідомляє Кулеба у своєму Telegram-каналі.
За словами Кулеби, під час комендантської години, яка вводиться до 6:00 вівторка, 5 квітня, фахівці оцінять обсяг робіт.
"Не менше 10 днів на розмінування! По всіх звільнених від окупантів населених пунктах до 6:00 вівторка, 5 квітня, вводиться комендантська година. Робиться це для того, аби фахівці змогли оцінити обсяг робіт, навести там лад. Після цього процес розмінування і відновлення інфраструктури зможе прийняти плановий характер. Ми всі хочемо повернутися додому. Проте звільнені від окупантів території Київщини - досі небезпечні. Бережіть своє життя", - сказав голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.
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