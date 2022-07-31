Про це в ефірі Еспресо заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За його словами, кількість людей, які починають співпрацювати з росіянам збільшується.

"Напевно, кількість збільшується, тому що вони дуже сильно промивають нашим людям мозок, але це не керівники закладів. Вони не змогли змусити їх до співпраці, тому вони вимушені ставити на такі посади, тих кого знайшли. Працював технічним працівником у школі - будеш директором, тому що директори і завучі відмовились співпрацювати", - сказав Соболевський.

Він додав, що випадків відмов десятки і не тільки в освіті.

"Погодились на співпрацю люди, які не мали можливості займати аналогічні посади у нормальному житті за своїми здібностями. Російські окупаційні війська, ФСБ - їхній прийом, щоб схилити людей до співпраці - це амбіції. Вони постійно використовують відчуття нереалізованих амбіцій - дають людині владу, якої він не мав до цього", - зазначив чиновник.

Соболевський наголошує, що коли такі люди без здібностей і досвіду отримують посади, вони не знають, що робити і хаосу стає ще більше.