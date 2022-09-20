Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Близько 16:40 ворог обстріляв Зноб-Новгородську громаду із гранатометів. Йдеться про 33 прильоти, на щастя, обійшлося без жертв, інформація щодо руйнувань уточнюється.

Також після 15:00 російські війська почали обстрілювати Краснопільську громаду, зокрема село Славгород, де нарахували 15 прильотів. Тут зафіксоване пряме потрапляння в житловий будинок мирних мешканців – сімейна пара пенсіонерів госпіталізовані. Їхній дім повністю зруйнований.

"Ще у чотирьох будинках є руйнування та пошкодження: уламками снарядів попробивало стіни, вибиті вікна, посічені паркани", – додає Живицький.

За його словами, після 18:00 громаду обстрілювали ще тричі, це 7 та двічі по 10 приходів з реактивних систем залпового вогню.

Під час евакуації з психлікарні на Харківщині внаслідок російського обстрілу загинуло 4 медпрацівники.

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