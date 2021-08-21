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Головна Кримінал На Сумщині сотні поліцейських, гвардійців та добровольців шукали 6-річного хлопчика, який загубився у полі. І знайшли

На Сумщині сотні поліцейських, гвардійців та добровольців шукали 6-річного хлопчика, який загубився у полі. І знайшли

21 серпня, 2021 субота
20:20
Кримінал

Близько доби знадобилося правоохоронцям, аби розшукати дитину. До пошуків поблизу села Шкуратівка Сумського району долучилися небайдужі громадяни. Наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує

Вчора, 20 серпня 2021 року, близько 22.40, до поліції звернулись батьки 6-річного хлопчика. Вони повідомили, що дитина загубилася, інформує Еспресо.TV.

До пошуків одразу ж залучили співробітників Головного управління поліції області, весь особовий склад Сумського районного управління поліції, військовослужбовців Національної гвардії України, кінологів, рятувальників. Загалом місцевість прочісували близько 500 правоохоронців.

До них приєдналися волонтери, пошуково-рятувальний загін "Мілена" та жителі села Шкуратівка. Крім того, для пошуків хлопчика залучили гелікоптер підрозділу прикордонної служби з Харківщини.















Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою дитини було розіслане до всіх територіальних підрозділів поліції області. Крім того, орієнтування  розповсюдили у  засобах масової інформації задля встановлення будь-якої інформації, що могла б допомогти в розшуку зниклої дитини.

"І вже сьогодні, 21 серпня, на вечір така злагоджена робота дала результат: близько 16.30 хлопчика знайшли батько та кінолог з собакою, які прочісували місцевість. На щастя, дитина не постраждала. Виявилось, що хлопчик весь цей час ховався в полі з кукурудзою поблизу від місця зникнення", - розповідається на сайті Національної поліції України.
 


  
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Сумська обл
Сумщина
Сумська область
Державна прикордонна служба України
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Нацполіція
розшук дітей
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