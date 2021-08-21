На Сумщині сотні поліцейських, гвардійців та добровольців шукали 6-річного хлопчика, який загубився у полі. І знайшли

Вчора, 20 серпня 2021 року, близько 22.40, до поліції звернулись батьки 6-річного хлопчика. Вони повідомили, що дитина загубилася, інформує Еспресо.TV.



До пошуків одразу ж залучили співробітників Головного управління поліції області, весь особовий склад Сумського районного управління поліції, військовослужбовців Національної гвардії України, кінологів, рятувальників. Загалом місцевість прочісували близько 500 правоохоронців.



До них приєдналися волонтери, пошуково-рятувальний загін "Мілена" та жителі села Шкуратівка. Крім того, для пошуків хлопчика залучили гелікоптер підрозділу прикордонної служби з Харківщини.































Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою дитини було розіслане до всіх територіальних підрозділів поліції області. Крім того, орієнтування розповсюдили у засобах масової інформації задля встановлення будь-якої інформації, що могла б допомогти в розшуку зниклої дитини.



"І вже сьогодні, 21 серпня, на вечір така злагоджена робота дала результат: близько 16.30 хлопчика знайшли батько та кінолог з собакою, які прочісували місцевість. На щастя, дитина не постраждала. Виявилось, що хлопчик весь цей час ховався в полі з кукурудзою поблизу від місця зникнення", - розповідається на сайті Національної поліції України.

