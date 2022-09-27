На відновлення інфраструктури на Київщині Кабмін додатково виділив 300 млн грн

Про це повідомив Урядовий портал

27 вересня Уряд ухвалив рішення виділити Київській області з резервного фонду державного бюджету ще 300 млн грн на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури.

Як наголосив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, на Київщині через збройну агресію Росії пошкоджено майже 26 тисяч об’єктів житлової, соціальної та критичної інфраструктури. Відтак першочерговими є потреби терміново відновити життєво необхідні послуги для мешканців та відремонтувати ті житлові будинків, де це можливо. "У квітні Уряд уже виділив області на ліквідацію наслідків бойових дій 400 млн грн, а сьогодні — ще 300 млн грн, - зазначив Олексій Чернишов. - Загалом Київщині спрямовано 700 млн грн".

Раніше Уряд виділив 1,85 млрд грн з резервного фонду на проведення найнеобхідніших робіт з відновлення пошкоджених об’єктів у Києві, Житомирській, Київській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

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