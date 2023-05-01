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Головна Економіка На відновлення Харкова знадобиться $9,5 млрд, - мер

На відновлення Харкова знадобиться $9,5 млрд, - мер

1 травня, 2023 понедiлок
07:20
Економіка Харків, ілюстративне фото

Щонайменше $9,5 млрд будуть необхідні для відновлення інфраструктури Харкова від російських обстрілів 

Про це заявив мер міста Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

"Зараз обстріли тривають і неможливо остаточно порахувати всі збитки, які Харків отримав від російських агресорів. Для того щоб відновити Харків, потрібно 9,5 млрд доларів США", - повідомив він.

Україна не зможе знайти ці кошти самостійно і після закінчення бойових дій потребуватиме підтримки західних партнерів, зокрема, Америки, каже Терехов.

  • Станом на 22 квітня Верховна Рада повідомляла, що російська армія скерувала по ключових об'єктах української енергосистеми щонайменше 1200 ракет та БПЛА, на її відновлення потрібно понад $1 млрд.

Суспільство
Харків
Війна з Росією
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