Про це заявив мер міста Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

"Зараз обстріли тривають і неможливо остаточно порахувати всі збитки, які Харків отримав від російських агресорів. Для того щоб відновити Харків, потрібно 9,5 млрд доларів США", - повідомив він.

Україна не зможе знайти ці кошти самостійно і після закінчення бойових дій потребуватиме підтримки західних партнерів, зокрема, Америки, каже Терехов.