На відновлення Харкова знадобиться $9,5 млрд, - мер
Щонайменше $9,5 млрд будуть необхідні для відновлення інфраструктури Харкова від російських обстрілів
Про це заявив мер міста Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.
"Зараз обстріли тривають і неможливо остаточно порахувати всі збитки, які Харків отримав від російських агресорів. Для того щоб відновити Харків, потрібно 9,5 млрд доларів США", - повідомив він.
Україна не зможе знайти ці кошти самостійно і після закінчення бойових дій потребуватиме підтримки західних партнерів, зокрема, Америки, каже Терехов.
- Станом на 22 квітня Верховна Рада повідомляла, що російська армія скерувала по ключових об'єктах української енергосистеми щонайменше 1200 ракет та БПЛА, на її відновлення потрібно понад $1 млрд.
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