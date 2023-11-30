На війні з Росією загинув ексфутболіст "Волині" Роман Годований

Про це повідомляє Чортківський РТЦК у facebook.

Годований загинув 29 листопада під час виконання бойового завдання внаслідок вибуху ворожого снаряда.

Журналіст Роман Бебех уточнив, що колишній футболіст служив у 33-й бригаді, у нього залишилося двоє дітей та дружина.

Роман Годований дебютував на професійному рівні у тернопільській "Ниві". Виступав на позиції захисника. У прем'єр-лізі грав за луцьку "Волинь". Викликався до молодіжної збірної України.