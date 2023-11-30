На війні з Росією загинув ексфутболіст "Волині" Роман Годований
На війні з Росією у віці 33 років загинув колишній футболіст "Волині" Роман Годований, який виступав за луцький клуб у прем'єр-лізі
Про це повідомляє Чортківський РТЦК у facebook.
Годований загинув 29 листопада під час виконання бойового завдання внаслідок вибуху ворожого снаряда.
Журналіст Роман Бебех уточнив, що колишній футболіст служив у 33-й бригаді, у нього залишилося двоє дітей та дружина.
Роман Годований дебютував на професійному рівні у тернопільській "Ниві". Виступав на позиції захисника. У прем'єр-лізі грав за луцьку "Волинь". Викликався до молодіжної збірної України.
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У липні 2022 року стало відомо, що під Бахмутом на війні загинув колишній футболіст "Динамо" Сергій Баланчук.
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