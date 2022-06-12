Про це повідомила Держприкордонслужба у фейсбуці.

"На в’їзді до столиці прикордонники затримали прихильника російської армії. У переписці зі своїм однодумцем із так званої ДНР, уродженець Горлівки підтримує дії загарбників, обмінюється фото та відеофайлами обстрілів. А ще запевняє, що за пляшку мгб-шного спирту продасть батьківщину", - наголосили прикордонники.

У багажнику затриманого правоохоронці знайшли залишки російських наборів із сухими продуктами. Колаборантом займатиметься СБУ.

12 червня на Донеччині правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у передачі даних про Збройні Сили ворогу.

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