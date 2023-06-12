Про це інформує в фейсбуці програмна директорка українського Міжнародного фестивалю актуальної анімації та медіамистецтва LINOLEUM Анастасія Верлінська.

Верлінська переглянула "Ванлав" в оригінальній версії, де на початку є титр про фінансування російського мінкульту, проте для показу у Заґребі його не було.

"Учора Animafest оголосив переможців. Головний приз отримав російський фільм, який фінансується урядом Росії. Так, можливо, ви чули про таке. Той, хто нещодавно залишив цілий регіон без дому і навіть більше - без води. Напевно ці вступні титри вирізали з фільму і мабуть, ніде не згадували, що цей фільм з Росії", - написала програмна директорка.

Один із членів журі фестивалю Хіско Хюлсінг показав фото каталогу, у якому "Ванлав" навіть не позиціонували як російську.

"Анастасіє, як член журі, я почуваю себе ошуканим. У каталозі не вказано, що він російський. Я поняття не мав, що фільм російський чи що він знятий на російські державні гроші. Якби я знав, у нас би була зовсім інша дискусія, оскільки я боровся за український фільм "Маріуполь, сто ночей".

Після того, як було прийнято рішення нагородити "Ванлав", один із членів журі сказав, що він російський. Ми зробили великий скандал і попросили нашого члена журі зателефонувати представникам фестивалю, щоб дізнатися, як створювався цей фільм. Нас запевнили, що це перевірено і що це незалежний фільм. На підтвердження своєї правоти додаю дві фотографії з каталогу", - написав Хюлсінг.

Фото: Хіско Хюлсінг

Водночас у цих каталогах та титрах фільму вказано, що майже уся команда – росіяни.

"Ванлав" журі визначили як історію про зміну гри влади між жертвою та кривдником. Офіційний опис від команди фільму звучить так: "В будинок до молодої пари приходять незнайомці. Неочікувані гості користуються гостинністю будинку, провокують пару на необдумані вчинки, що призводить до руйнування порядку та гармонії всередині сім'ї".

На фестивалі Animafest Zagreb відзнаку отримала й українська стрічка "Маріуполь. Сто ночей" Софії Мельник. Це історія про дівчинку, яка опинилася сама у місті, яке жорстоко знищується. Прототипом стала чотирирічна Аліса, яка пережила облогу Маріуполя, була на Азовсталі, а під час евакуації росіяни розлучили її з мамою.