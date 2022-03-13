На Запоріжжі окупанти пограбували музей-заповідник "Садиба Попова"
У Василівському районі Запорізької області російські військові пограбували музей-заповідник "Садибу Попова".
Про це повідомила директор Василівського історико-архітектурного музею "Садиба Попова" Ганна Головко.
"Терміново. Тілько що окупантами було пограбовано музей-заповідник "Садиба Попова". Винесено все, що можна було взяти в руки і сумки. Оргтехніку розбито і розтоптано ногами. Виламано всі двері, побито вікна. Знищено все, що траплялось на шляху", – йдеться в повідомленні.
Додамо, що у Василівці знаходиться блок-пост російських військових.
Василівська садиба Попова – єдина у регіоні замкова споруда. Палац було збудовано у 1894 році.
- Нагадаємо, російські окупанти займаються грабежами та мародерством на трасах Сумщини.
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