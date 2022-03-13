На Запоріжжі окупанти пограбували музей-заповідник "Садиба Попова"

Про це повідомила директор Василівського історико-архітектурного музею "Садиба Попова" Ганна Головко.

"Терміново. Тілько що окупантами було пограбовано музей-заповідник "Садиба Попова". Винесено все, що можна було взяти в руки і сумки. Оргтехніку розбито і розтоптано ногами. Виламано всі двері, побито вікна. Знищено все, що траплялось на шляху", – йдеться в повідомленні.

Додамо, що у Василівці знаходиться блок-пост російських військових.

Василівська садиба Попова – єдина у регіоні замкова споруда. Палац було збудовано у 1894 році.

Нагадаємо, російські окупанти займаються грабежами та мародерством на трасах Сумщини.