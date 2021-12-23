На засіданні ТКГ Росія виступила з несподіваною заявою щодо відкриття всіх КПВВ, - Гармаш

Про це Гармаш сказав у ефірі 24 каналу.

"Вони (російська сторона, - ред.) виступили з несподіваною заявою. Спочатку вона здалась оптимістичною. Вони запропонували на період з 30 грудня по 10 січня відкрити всі свої КПВВ, але далі з'явилась умова", - зауважив Гармаш.

Російська сторона заявила, що готова відкрити КПВВ, якщо Україна визнає російські документи про вакцинацію та вакцину.

Гармаш підкреслив, що у ТКГ немає компетенції у питанні вакцин. Крім того, визнання російських препаратів означало б суб'єктивізацію тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей як сторони конфлікту, зняття відповідальності з Росії за війну на Донбасі та визнання факту громадянської війни.

"Тому це нездійсненна вимога... Ми запропонували без різних вимог відкрити всі КПВВ. Ми готові були це зробити і сьогодні (23 грудня, - ред.). Але та сторона знову підвела питання відкриття КПВВ до виконання їх де-факто політичних вимог", - зазначив Гармаш.