English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На звільнених територіях Харківщини окупанти зруйнували до 90% будинків, - Синєгубов

На звільнених територіях Харківщини окупанти зруйнували до 90% будинків, - Синєгубов

3 травня, 2022 вiвторок
05:46
війна з Росією Харків обстріл

За добу російські військові 5 разів обстріляли житлові райони Харкова, внаслідок чого поранено 5 мирних жителів

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що ЗСУ тримають свої позиції в Харківській області, за деякими напрямками просуваються та мають значні успіхи.

"Ми звільняємо наші території та працюємо над відновленням функціонування органів державної влади. Проте маємо ще провести велику роботу з розмінування", - наголосив Синєгубов.

За його словами, на звільнених від російських окупантів територіях області зруйновано велику частину (до 90%) приватних будинків, школи, дитячі садки, немає світла і газу, а через бої та обстріли, що тривають, там небезпечно перебувати.

"Більшість будинків, це 90%, - зруйновані. Ми зараз працюємо над відновленням електропостачання, газопостачання, але там все ще занадто небезпечно... Там небезпечно не тільки жити, там небезпечно просто перебувати, бо йдуть постійні бої, постійні обстріли і ми вживаємо всіх заходів, щоб евакуювати місцеве населення", - сказав Синєгубов.

  • За даним Пентагону, українці відтіснили росіян на 40 км від Харкова.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Харківська область
руйнування
Читайте також:
Сергій Лавров
2 травня, 2022 понедiлок
"Найзапекліші антисеміти": Лавров розгнівав МЗС Ізраїлю коментарем про євреїв
Путін
1 травня, 2022 неділя
Ядерний шантаж Путіна не спрацював. США готові завдати удару по бункеру Путіна, - Піонтковський
1 травня, 2022 неділя
В одному з міст України рашисти вбили матір, примотали до неї її живу дитину, а посередині заклали міну, - журналіст Віктор Шлінчак
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.08
    Купівля 31.08
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.64
    Продаж 33.76
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
3 травня
06:46
Миколаївські десантники показали, як знищують окупантів разом із бронетехнікою
06:36
російська армія
Поки немає жодних ознак військової допомоги Росії з боку інших країн, - Пентагон
06:34
гроші для ЗСУ
У квітні ціни в Україні зросли на 15,9%, а наприкінці року інфляція може перевищити 20%, – голова НБУ
06:06
Пожежа в Підмосков'ї
В Підмосков'ї велика пожежа на складах поліграфічної продукції
06:05
5G
Кіпр став першою країною ЄС зі 100-відсотковим покриттям території мережею зв'язку 5G
05:23
Придністров'я
Напруженість у Придністров’ї посилюється, - МЗС Франції
05:01
Українські енергетики від початку широкомасштабного вторгнення Росії відновили світло понад трьом мільйонам споживачам
04:38
Українці відтіснили росіян на 40 км від Харкова, - Пентагон
04:16
ППО
У російському Бєлгороді знову повідомляють про звуки вибухів
03:57
Путін і Шойгу
На День Перемоги Путін може офіційно оголосити війну Україні, – CNN
03:39
Одеса
Минулої доби українські військові знищили два катери, БПЛА "Форпост", диверсійну групу та не допустили провокацій в Одесі, - ОК "Південь"
03:18
Борис Джонсон і Володимир Зеленський
Джонсон першим зі світових лідерів виступить перед Верховною Радою від початку повномасштабного вторгнення РФ
02:58
діти війна
Окупанти вивезли з України на територію Росії уже близько 200 тис. дітей
02:36
Армія, Велика Британія
Велика Британія готує для України військову допомогу ще на £300 мільйонів
02:15
Буча після звільнення, Київщина
На звільненій від окупації Київщині виявлено тіла двох чоловіків зі слідами тортур, - Офіс генпрокурора
01:54
Впродовж 2 травня захисники Донбасу знищили понад 40 одиниць техніки та 5 БПЛА
01:31
техніка окупантів
На Сході українські воїни били по скупченню особового складу й техніки та ліквідували склад боєприпасів
01:10
Андрій Котовенко
Під Харковом загинув призер Ігор Нескорених, кіборг Андрій Котовенко
01:01
Путін
Голова української розвідки щодо можливості приєднання "Л/ДНР" до Росії: Путін перебуває на роздоріжжі
00:43
ПС ЗСУ
За добу українські Повітряні сили знищили 8 цілей, зокрема й безпілотник "Форпост" за $7 млн
00:42
Олексій Данілов
"Наразі у нас достатня кількість військових": Данілов про можливість проведення нового етапу мобілізації в Україні
00:27
Олаф Шольц
Санкції проти Росії не скасують, поки вона не підпише мирну угоду з Україною, - Шольц
00:23
Пожежа Миколаїв
Окупанти обстріляли один з районів Миколаєва, сталася пожежа
00:02
Оновлено
ракетний удар обстріл воронка
Ворог завдав чергового ракетного удару по об’єктах міської інфраструктури Одеси, є загиблі та поранені
2022, понедiлок
2 травня
23:52
Прапор Словаччини
Словаччина проситиме виключення з ембарго ЄС на російську нафту, - міністр економіки
23:49
АЗС
У РНБО назвали головну причину браку пального в Україні
23:30
Евакуаційна колона з Азовсталі не змогла дістатися Запоріжжя 2 травня, - ОВА
23:30
Зеленський
"У керівництві Росії забули всі уроки Другої світової": Зеленський відреагував на заяву Лаврова щодо євреїв-антисемітів та назвав його "великим знавцем" гітлерізму
22:50
Зеленський
У новому пакеті санкцій ЄС мають бути чіткі кроки для блокування доходів РФ від енергоресурсів, аби державі-терористу не передавали мільярд євро щодня, - Зеленський
22:38
Буданов: "хворий розум керівництва" РФ має дві ідеї на Південь України - Таврійська губернія та Небесне місто
22:15
Михайло Подоляк
Подоляк: окупанти призначили "мером" Бердянська засудженого за педофілію
22:05
евакуація
На 3 травня погодили евакуацію жителів Маріуполя, - міськрада
22:03
Ексклюзив
Сергій Згурець
Цього тижня ворог намагатиметься вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Колонка Сергія Згурця
21:51
Олексій Данілов
Угорщина знала, що Путін планує напад на Україну. Країна вважала, що зможе забрати собі частину територій, - Данілов
21:35
Збірна Росії
УЄФА відсторонив всі російські команди та збірні від турнірів у сезоні 22/23
21:14
Альфа-Банк
Підстав для націоналізації Альфа-Банку немає, незважаючи на власників під санкціями, - НБУ
20:46
Молдова
Міноборони Молдови не бачить ознак підготовки нападу Росії
20:31
Буча
Звірства окупантів на Київщині: Офіс генпрокурора оголосив першу підозру - росгвардієць вбив чотирьох мирних мешканців
20:13
Кирило Буданов
Росія готується до оголошення мобілізації на 9 травня, - Буданов
20:06
Ексклюзив
Результатів ленд-лізу доведеться чекати довго, – військовий експерт Михайло Жирохов
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV