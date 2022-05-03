На звільнених територіях Харківщини окупанти зруйнували до 90% будинків, - Синєгубов
За добу російські військові 5 разів обстріляли житлові райони Харкова, внаслідок чого поранено 5 мирних жителів
Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що ЗСУ тримають свої позиції в Харківській області, за деякими напрямками просуваються та мають значні успіхи.
"Ми звільняємо наші території та працюємо над відновленням функціонування органів державної влади. Проте маємо ще провести велику роботу з розмінування", - наголосив Синєгубов.
За його словами, на звільнених від російських окупантів територіях області зруйновано велику частину (до 90%) приватних будинків, школи, дитячі садки, немає світла і газу, а через бої та обстріли, що тривають, там небезпечно перебувати.
"Більшість будинків, це 90%, - зруйновані. Ми зараз працюємо над відновленням електропостачання, газопостачання, але там все ще занадто небезпечно... Там небезпечно не тільки жити, там небезпечно просто перебувати, бо йдуть постійні бої, постійні обстріли і ми вживаємо всіх заходів, щоб евакуювати місцеве населення", - сказав Синєгубов.
- За даним Пентагону, українці відтіснили росіян на 40 км від Харкова.
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