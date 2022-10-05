На звільненій Харківщині виявили закатованих і скованих кайданками двох чоловіків
На деокупованій території Харківської області правоохоронці виявили двох чоловіків, яких рашисти скували кайданками
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
На базі відпочинку в селі Новоплатонівка правоохоронці виявили два мертвих чоловіки. Тіла знайшли у чотириметровій ямі.
"Ліва рука одного загиблого була з’єднана кайданками з правою рукою іншого. Також під час огляду на черепі одного із чоловіків виявлено перелом лівої скроневої ділянки, у другого - вогнепальне поранення черепа", - йдеться в повідомленні.
Слідство встановило, що чоловіків вбив російський спецназ, який під час окупації там базувався "у складі 250-350 осіб з періодичною ротацією".
Нині тіла загиблих направили на експертизу.
"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - додають в прокуратурі.
Також правоохоронці вилучили вісім хомутів та дві мотузки.
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