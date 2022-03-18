Нафта різко подорожчала через посилення санкцій проти РФ
Нафта дорожчає, оскільки незначний прогрес у мирних переговорах між Росією і Україною викликав загрозу посилення санкцій і тривалого перебою в поставках нафти
Про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent підскочили 2,6%, до 109,39 долара за барель після зростання майже на 9% в четвер, що стало найбільшим процентним приростом з середини 2020 року. Ф'ючерси на американську нафту WTI зросли на 2,9%, до 105,91 долара за барель, додавши до стрибка на 8% у четвер. Попри відскік, обидва еталонні контракти повинні були закінчити тиждень з падінням приблизно на 3% Після того, як торгувалися в діапазоні 16 доларів. Ціни впали з 14-річного максимуму, досягнутого майже два тижні тому.
"Скорочення пропозиції через санкції щодо Росії, збої в ядерних переговорах з Іраном, виснаження запасів нафти і побоювання з приводу різкого зростання числа випадків захворювання COVID-19 в Китаї, що вдарив по попиту, – все це призвело до того, що протягом тижня ціни різко коливалися", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, за словами Міжнародного енергетичного агентства, наступного місяця ринок може втратити 3 млн барелів на добу російської нафти.
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