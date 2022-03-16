"Намагаємося знайти креативні рішення": МЗС залучає найкращих юристів світу для отримання репарацій і контрибуцій від РФ
Україна залучила юристів світового класу, щоб добитися репарацій від Росії, однак рішення Міжнародного суду ООН з цього питання не слід очікувати надто швидко
Про це повідомила ко-агент України на слуханнях у Міжнародному суді ООН, директор департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Оксана Золотарьова під час національного телемарафону.
"Це питання, над яким ми працюємо і намагаємося знайти якнайбільше креативних рішень, тому що світ після Другої світової війни не був готовий до таких зухвалих, агресивних дій однієї держави проти іншої держави", – сказала вона.
"Тому наразі як ніколи потрібні креативні рішення, над якими ми працюємо із залученням найкращих юристів світу", - відзначила Золотарьова.
Над цим працює, окрмі МЗС, також Мінекономіки, Міненергетики, правоохоронні органи, щоб на різних майданчиках досягати компенсацій та юридично встановити провину країни-агресора.
Одначе виконання рішення цього суду, коли воно буде, займе тривалий час. Крім того, це потребуватиме політичної волі держав-партнерів, пояснила Оксана Золотарьова.
Нагадаємо, Україна, за словами президента Зеленського, вимагає від Росії виплатити матеріальні збитки за руйнівні дії окупаційних військ.
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