"Нанесла мінімальну шкоду американському бізнесу": Байден про кібератаку на технологічну компанію Kaseya
Президент США Джо Байден заявив, що атака з використанням програм-вимагачів, головною жертвою якої стала технологічна компанія Kaseya, нанесли лише "мінімальну шкоду" американському бізнесу
Про це повідомляє "Голос Америки".
"Схоже, що це нанесло мінімальну шкоду американському бізнесу, але ми все ще збираємо інформацію", - цитує видання слова Байдена.
Зазначається, що кібератака була здійснена у п'ятницю. Вона дозволила хакерам заблокувати дані у мережах сотень малих підприємств в усьому світі включно з американськими компаніями. Відповідальність за атаку взяло на себе кіберзлочинне угруповання REvil, пов'язане з Росією.
У виданні зауважили, що коментарі президента послідували після заяви компанії про те, що атака не загрожувала критично важливій інфраструктурі США.
"Ця атака в черговий раз продемонструвала, що кіберзлочинці, які, імовірно, діяли з території Росії, безчинствують у Сполучених Штатах. Байден під час саміту з Путіним порадив російському президенту приборкати доморощених хакерів, однак його прохання, схоже, ні до чого не призвело", - наголосили у виданні.
Представниця Білого дому Джен Псакі заявила у вівторок, що високопоставлені співробітники адміністрації зустрінуться наступного тижня зі своїми російськими колегами, щоб обговорити загрозу кібервимагання.
"Якщо російський уряд не може або не буде вживати заходів проти злочинців, які перебувають в Росії, ми вживемо заходів або залишимо за собою право вживати заходів самостійно", - зазначила Псакі.
У виданні додали, що посольство Росії в Вашингтоні і Рада національної безпеки США поки не надали додаткової інформації про майбутню зустріч американських і російських офіційних осіб.
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