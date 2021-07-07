"Нанесла мінімальну шкоду американському бізнесу": Байден про кібератаку на технологічну компанію Kaseya

Про це повідомляє "Голос Америки".



"Схоже, що це нанесло мінімальну шкоду американському бізнесу, але ми все ще збираємо інформацію", - цитує видання слова Байдена.



Зазначається, що кібератака була здійснена у п'ятницю. Вона дозволила хакерам заблокувати дані у мережах сотень малих підприємств в усьому світі включно з американськими компаніями. Відповідальність за атаку взяло на себе кіберзлочинне угруповання REvil, пов'язане з Росією.



У виданні зауважили, що коментарі президента послідували після заяви компанії про те, що атака не загрожувала критично важливій інфраструктурі США.



"Ця атака в черговий раз продемонструвала, що кіберзлочинці, які, імовірно, діяли з території Росії, безчинствують у Сполучених Штатах. Байден під час саміту з Путіним порадив російському президенту приборкати доморощених хакерів, однак його прохання, схоже, ні до чого не призвело", - наголосили у виданні.



Представниця Білого дому Джен Псакі заявила у вівторок, що високопоставлені співробітники адміністрації зустрінуться наступного тижня зі своїми російськими колегами, щоб обговорити загрозу кібервимагання.



"Якщо російський уряд не може або не буде вживати заходів проти злочинців, які перебувають в Росії, ми вживемо заходів або залишимо за собою право вживати заходів самостійно", - зазначила Псакі.

У виданні додали, що посольство Росії в Вашингтоні і Рада національної безпеки США поки не надали додаткової інформації про майбутню зустріч американських і російських офіційних осіб.