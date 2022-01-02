Напередодні візиту Навального у Томськ, де його отруїли "Новачком", в готелі змінили усю охорону, - ФБК

Про це виданню The Insider із посиланням на дані "інформаторів" розповіла співробітниця відділу розслідувань заснованого Навальним недержавного "Фонду боротьби з корупцією" (ФБК) Марія Певчих, передає Еспресо.TV.



"За два дні до нашого приїзду в готелі повністю змінилася команда безпеки та охоронців. І в той час, коли ми там зупинялися, усіма камерами (камерами спостереження - ред.) завідували зовсім незрозумілі люди, тобто наше джерело не знає, хто це. Він тільки знає, що все змінилося. Для співробітників це виглядало так, начебто найняли нову охоронуий. А ми тепер розуміємо, що це була геть не нова охорона, а це ФСБ. І вони не те щоб викрали записи з камер, там спочатку система була побудована таким чином, щоби ці записи не опинилися б у персоналу готелю", - зазначила Певчих.



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Коли літак із Навальним приземлився в Омську, його помічники повернулися до номера в томському готелі, аби забрати можливі докази. Тим часом журналісти з'ясували, що поліція вилучила з готелю всі сервери системи відеоспостереження та ту техніку, що забезпечує доступ до неї.



Довідка



Спільне розслідування The Insider, Bellingcat та CNN за участю Der Spiegel встановило імена та звання співробітників ФСБ, які отруїли Навального "Новичком". Як з'ясувалося, отруєння в Томську було вже не першою спробою, за два місяці до цього ті ж самі ФСБшники вчинили замах на опозиціонера в Калінінграді і ледь не вбили Юлію Навальну. Ключову роль у замаху відіграв спеціальний підрозділ Інституту криміналістики ФСБ.



Пізніше було опубліковано свідчення Костянтина Кудрявцева, який поспілкувався з Олексієм Навальним (думаючи, що говорить з помічником Патрушева) і розповів безліч подробиць замаху. Серед іншого він пояснив, що життя Навальному врятували дії пілотів та атропін, введений швидкою допомогою, а також уточнив, що отрута була нанесена на спідню білизну, причому у зачистці слідів ФСБшникам допомогли співробітники транспортної поліції.





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