"Наполі" у більшості сенсаційно програв "Кремонезе" та вилетів з Кубка Італії
В 1/8 фіналу Кубка Італії з футболу "Наполі" сенсаційно поступився "Кремонезе"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В основний час гри "Наполі" та "Кремонезе" двічі обмінялись голами. За неаполітанців відзначились Джованні Сімеоне та Хуан Жезус, а за "тигрів" забили Шарль Пікель та Фелікс Афена-Г'ян.
Гра з рахунком 2:2 перейшла в овертайм, де "Кремонезе" залишився у меншості. На 100-й хвилині Леонардо Сернікола отримав другу жовту картку.
Проте вилучення не вплинуло на рахунок і командам довелось визначати переможця по пенальті. У серії одинадцятиметрових ударів футболісти "Кремонезе" реалізували 5 пенальті з 5 - і сенсаційно вийшли у чвертьфінал Кубка Італії.
Кубок Італії
1/8 фіналу
17 січня
"Наполі" - "Кремонезе" 2:2 (По пенальті - 4:5)
Голи: Жезус, 33, Сімеоне, 36 - Пікель, 18, Афена-Г'ян, 87
Вилучення: Серніколе, 100 (друга жовта картка)
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