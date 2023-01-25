Нарахував собі премій на 1,3 млн грн: у Києві ексректору університету повідомили про підозру
Ексректора столичного університету викрили на незаконному заволодінні бюджетними коштами: посадовець велів підлеглим безпідставно нараховувати йому премії
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Згідно з повідомленням, колишньому ректору одного із провідних вищих навчальних закладів оголошено про підозру у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах (ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України).
Слідство з'ясувало, що протягом 2018-2020 років ректор столичного університету з метою заволодіння бюджетними коштами давав своїм підлеглим вказівки безпідставно нараховувати йому премії.
"В результаті посадовець незаконно отримав понад 1,3 млн гривень бюджетних коштів", - ідеться в повідомленні.
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