Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з повідомленням, колишньому ректору одного із провідних вищих навчальних закладів оголошено про підозру у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах (ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України).



Слідство з'ясувало, що протягом 2018-2020 років ректор столичного університету з метою заволодіння бюджетними коштами давав своїм підлеглим вказівки безпідставно нараховувати йому премії.

"В результаті посадовець незаконно отримав понад 1,3 млн гривень бюджетних коштів", - ідеться в повідомленні.

Улітку минулого року на Кіровоградщині заступника декана та старшого викладача Льотної академії Національного авіаційного університету спіймали на корупції під час передачі 45 тис. грн за диплом бакалавра.

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