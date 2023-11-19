"Наратив про українське село, який до вподоби росіянам": Лєна Чиченіна про серіал "Встигнути до 30"
Арт-оглядачка Лєна Чиченіна переконана, що образ затурканого українського села повинен зникати у вітчизняному кіно
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".
"Я дуже давно дивлюсь українські серіали, оскільки дуже давно займаюсь оглядами українського кіно. І мене дуже обурює те, як автори серіалу "Встигнути до 30" просто не підготувалися до роботи. Вони дуже недбало підійшли до створення цього серіалу", - зазначила Чиченіна.
Оглядачка зауважила, що образ занехаяного села продовжує зберігатись в українському кіно
"Автори серіалу "Встигнути до 30" вдалися до дуже неприйнятного образу українського села. Цей образ завжди відтворює якусь затурканість нашого села. Певне, автори серіалу дуже давно не були в українських селах. Адже в Україні є села, де ледь не в кожній хаті є інтернет і все чудово з розвитком інфраструктури. До того ж здається, що автори просто тицьнули на карту України та вибрали Коломию. Це мене обурило найбільше. Автори дуже непродумано створювали цей серіал. І такий образ нашого села, на жаль, досі зберігається в нашому кінематографі. А цей наратив дуже подобається росіянам, які завжди намагались висміяти українське село", - додала вона.
- 15 листопада голови територіальних громад Івано-Франківщини звернулися до прем'єр-міністра, виконувача обов'язків міністра культури та народних депутатів щодо серіалу "Встигнути до 30". Вони висловили підтримку Коломийському міському голові Богдану Станіславському, який вимагає в керівництва телеканалу ТЕТ вилучити серіал з Інтернету та телебачення
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