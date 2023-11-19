"Наратив про українське село, який до вподоби росіянам": Лєна Чиченіна про серіал "Встигнути до 30"

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".

"Я дуже давно дивлюсь українські серіали, оскільки дуже давно займаюсь оглядами українського кіно. І мене дуже обурює те, як автори серіалу "Встигнути до 30" просто не підготувалися до роботи. Вони дуже недбало підійшли до створення цього серіалу", - зазначила Чиченіна.

Оглядачка зауважила, що образ занехаяного села продовжує зберігатись в українському кіно

"Автори серіалу "Встигнути до 30" вдалися до дуже неприйнятного образу українського села. Цей образ завжди відтворює якусь затурканість нашого села. Певне, автори серіалу дуже давно не були в українських селах. Адже в Україні є села, де ледь не в кожній хаті є інтернет і все чудово з розвитком інфраструктури. До того ж здається, що автори просто тицьнули на карту України та вибрали Коломию. Це мене обурило найбільше. Автори дуже непродумано створювали цей серіал. І такий образ нашого села, на жаль, досі зберігається в нашому кінематографі. А цей наратив дуже подобається росіянам, які завжди намагались висміяти українське село", - додала вона.