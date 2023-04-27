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Війна з Росією: хроніка
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Наразі я не бачу передумов для парламентських виборів, має закінчитися війна, - нардеп Княжицький

27 квітня, 2023 четвер
21:08
Війна з Росією Микола Княжицький

Микола Княжицький, народний депутат України, переконаний, що головне для нас – перемогти, а вже потім можна буде говорити й про вибори

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я не бачу передумов до парламентських виборів, спочатку має завершитися війна. Вчора, 26 квітня, міжнародний аналітичний центр ISW (Institute for the Study of War) сказав, що американська розвідка та офіційні особи передбачають, що Путін не погодиться на жодні мирні процеси навіть після успішного українського контрнаступу та буде продовжувати цю війну. Також пишуть у виданнях, що у Росії вистачає ресурсів мінімум на рік для продовження війни. Очевидно, я, як і більшість українців, сподіваємося на якогось "чорного лебедя", який прилетить до цього негідника. Але поки буде Путін, немає жодних причин думати, що він завершить війну. Якщо він не закінчить цю військову агресію, я собі не уявляю як проводити вибори. До того ж  проведення виборів  під час воєнного стану заборонено законом", - зазначив народний депутат України.

Микола Княжицький підкреслив, що головне - нам перемогти, а вже потім можна буде говорити й про вибори.

  • 20 квітня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що проведення парламентських виборів зараз не на часі, адже згідно із законодавством, вони не можуть проводитись під час воєнного стану
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