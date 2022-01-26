Нардеп-мільйонер зі "Слуги Народу" Клочко отримує від держави компенсацію на оренду житла, - Bihus.info
Нардеп зі "Слуги Народу" Андрій Клочко, який є офіційним мільйонером та за останні кілька місяців придбав автівку, щомісяця отримує від держави по 20 тис. грн в якості компенсації на оренду житла у Києві
Про це повідомляє Bihus.info.
За минулий рік з бюджету на оренду житла для Андрія Клочка виділили 236 тис. грн. У 2020 - близько 160 тис., а у 2019-му нардеп отримав 20 тис. грн.
При цьому Клочко з дружиною - офіційні мільйонери. Відповідно до останньої декларації нардепа за 2020 рік він отримав 517 тис. грн зарплатні і 820 тис. грн від продажу авто.
Дружина нардепа також отримала 368 тис. грн з продажу машини, а також дохід від підприємницької діяльності - майже 3,4 млн грн. Свій ФОП Неля Клочко зареєструвала у квітні 2019-го і одразу почала показувати мільйонні заробітки.
Родина Клочків має мільйонні заощадження - у готівці на двох з дружиною нардеп задекларував 3,5 млн грн та $200 тис.
Офіційно власного житла у Києві Клочко не має. У його декларації зазначена орендована квартира на 100 квадратів на околиці. Журналісти Bihus.info припускають, що це на неї йде отримана з бюджету компенсація. В оголошенні на сайті нерухомості, квартиру майже такої ж як у декларації Клочка площі пропонують за 19 тис. грн на місяць, що збігається з виділеною з бюджету сумою.
Крім цього, за останні кілька місяців у родини нардепа з’явилося два нових кросовера - Volvo 2017-го року та Lexus 2018-го. Volvo, за офіційною інформацією з декларації, коштувала 900 тис. грн, Lexus в декларації поки відсутній, бо ймовірно оформлений на дружину. Ціни на такі авто на вторинному ринку стартують від 1,3 млн.
“Я точно не порушую закон”, - відпові Клочко на питання журналістів, чи вважає він нормальним отримувати компенсацію на оренду квартири з бюджету, якщо депутат має такі доходи і постійно оновлює автопарк.Раніше Bihus.info повідомляло, що 70-річна матір народного депутата від “Слуги народу” Андрія Клочка - Наталія - протягом останніх двох років стала власницею одразу двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто. Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн, а покупки у неї почали з'являтися, коли Клочко потрапив до Верховної Ради. Після сюжету видання САП відкрила справу щодо нардепа Клочка.
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