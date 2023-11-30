Нардеп Цимбалюк розповів, які питання дискутуються у законопроєкті щодо мобілізації та демобілізації
Михайло Цимбалюк, народний депутат України, переконаний, що сьогодні потрібно чітко сказати всім громадянам та громадянкам України, які підлягають мобілізації, на який час держава їх призиває на службу в ЗСУ чи інші військові формування
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Ми обговорюємо зміни в законодавстві з військовим вищим керівництвом, бо саме вони сьогодні мають диктувати й диктують ті позиції, як має йти мобілізація та демобілізація. Мова йде поки що про здобувачів другої, третьої вищої та іншої освіти. Бо кількість тих, хто з минулого року почали здобувати другу і третю вищу освіту, збільшилася, тому тут будуть певні обмеження. І це те, що майже вже вирішено. Також йде дискусія щодо демобілізації військовослужбовців строкової служби. Усі вони вже відслужили свої терміни. І тут питання майже вирішено. Ми хочемо продумати наступний крок - як зробити так, щоб після демобілізації вони не були знову мобілізовані як особи, що підлягають мобілізації", - зауважив народний депутат України.
За його словами, потрібно сказати сьогодні всім громадянам та громадянкам України, які підлягають мобілізації, на який час держава їх призиває на службу в ЗСУ чи інші військові формування. Йде дискусія – 16 місяців, 24 місяці чи 36 місяців. І тут ще своє слово не сказали військові.
"Будь-яка демобілізація, наприклад, тих, хто відслужив 2 роки, передбачає заміщення такої самої кількості не просто мобілізованих, а людей, яких потрібно завчасно призвати та якісно навчити. Але немає сумніву і дискусії, що потрібно громадянину чи громадянці чітко сказати, що держава вас призиває на рік чи два. Бо війна затягується і нам невідомо, коли вона завершиться. А також мова йде про демобілізацію всіх осіб з інвалідністю першої та другої груп, які сьогодні служать, вони практично у штаті, але лікуються. І їх потрібно демобілізувати, щоб вони продовжили лікування. А також потрібно демобілізувати осіб, які є онкохворими. А сьогоднішнє законодавство не дозволяє це зробити", - пояснив Михайло Цимбалюк.
- Раніше в Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують обмежити вік студентів, що не підлягають мобілізації. Документом пропонувалося встановити, що під мобілізацію не підпадають "здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України "Про освіту", якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".
- 20 листопада заступниця голови комітету з нацбезпеки й оборони Мар'яна Безугла повідомила, що у Верховній Раді готують законопроєкт про позбавлення відстрочки від мобілізації частини українців, зокрема здобувачів другої та третьої вищої освіти
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