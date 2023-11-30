Нардеп Цимбалюк розповів, які питання дискутуються у законопроєкті щодо мобілізації та демобілізації

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Ми обговорюємо зміни в законодавстві з військовим вищим керівництвом, бо саме вони сьогодні мають диктувати й диктують ті позиції, як має йти мобілізація та демобілізація. Мова йде поки що про здобувачів другої, третьої вищої та іншої освіти. Бо кількість тих, хто з минулого року почали здобувати другу і третю вищу освіту, збільшилася, тому тут будуть певні обмеження. І це те, що майже вже вирішено. Також йде дискусія щодо демобілізації військовослужбовців строкової служби. Усі вони вже відслужили свої терміни. І тут питання майже вирішено. Ми хочемо продумати наступний крок - як зробити так, щоб після демобілізації вони не були знову мобілізовані як особи, що підлягають мобілізації", - зауважив народний депутат України.

За його словами, потрібно сказати сьогодні всім громадянам та громадянкам України, які підлягають мобілізації, на який час держава їх призиває на службу в ЗСУ чи інші військові формування. Йде дискусія – 16 місяців, 24 місяці чи 36 місяців. І тут ще своє слово не сказали військові.

"Будь-яка демобілізація, наприклад, тих, хто відслужив 2 роки, передбачає заміщення такої самої кількості не просто мобілізованих, а людей, яких потрібно завчасно призвати та якісно навчити. Але немає сумніву і дискусії, що потрібно громадянину чи громадянці чітко сказати, що держава вас призиває на рік чи два. Бо війна затягується і нам невідомо, коли вона завершиться. А також мова йде про демобілізацію всіх осіб з інвалідністю першої та другої груп, які сьогодні служать, вони практично у штаті, але лікуються. І їх потрібно демобілізувати, щоб вони продовжили лікування. А також потрібно демобілізувати осіб, які є онкохворими. А сьогоднішнє законодавство не дозволяє це зробити", - пояснив Михайло Цимбалюк.