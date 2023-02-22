Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Наша перлина
OPINION

Наша перлина

Олександр Вільчинський
22 лютого, 2023 середа
18:03
Погляд Олександр Вільчинський

Слова нашого гімну "Ще не вмерла...", та ще й у живому виконанні з балкона гуртожитку на Щепкіна, я вперше почув саме в Одесі

У мій перший приїзд до Одеси таксист чомусь сприйняв мене за спортсмена, так і запитав:

– Спортсмен?

– Та ні, – чесно відповів я. – Студент, журналіст, – додав для чогось, бо їхав тоді на практику в обласну газету.

– Куди їдемо? – аж після того поцікавився він.

– "Чорноморська комуна", редакція газети, – відповів я.

– Ну й понапридумують названій, – буркнув тоді він.

За "спортсмена" й досі приємно. Бо ні "до", ні "після" мене ніхто більше так не називав. Мабуть, тоді далася взнаки секція важкої атлетики, яку я відвідував на перших курсах універу. Хоча на змагання замість мене "за пиво" ходив найздоровіший на нашому курсі Олег Куліковський, поки його не відрахували, просто забив на навчання. А от вислови на кшталт того "понапридумують" щодо компартійно-ідеологічних назв, до того ж  приперчених специфічним одеським гуморком, навіть тоді, влітку 1983-го, коли ще Андропов був при владі, не були в "перлині біля моря" рідкістю.

Читайте також: Звідки росте зло

І той таксист, що підібрав мене біля вокзалу, то був просто перший прояв і перше враження потрапляння у значно вільніше середовище, ніж те, до якого я звик у Львові... Ну так, це було ще до того, як у п’ятому трамваї, не доїжджаючи Аркадії, з моєї руки непомітно для мене зняли годинника. Але тепер, із віддалі часу, навіть це згадується з гумором. Без цього Одеса не Одеса.

В умовах совка ніде не можна було почуватися абсолютно вільним, та все ж Одеса не була аж під таким кагебістським пресом, як той же Львів. І це легко пояснити, бо ж, на думку компартійних бонз, "націоналістів" там не могло бути в принципі

Звісно, в умовах совка ніде не можна було почуватися абсолютно вільним, та все ж Одеса не була аж під таким кагебістським пресом, як той же Львів. І це легко пояснити, бо ж, на думку компартійних бонз, "націоналістів" там не могло бути в принципі. Проте, як не дивно, слова нашого гімну "Ще не вмерла...", та ще й у живому виконанні з балкона гуртожитку на Щепкіна, я вперше почув саме в Одесі. Щоправда,  виконали його студенти львівської політехніки, які у той час також були там на практиці, але то вже таке. Головне – їм потім нічого за це не було, бо з деким із них заприятелював і пізніше ще перетинався у Львові. 

Читайте також: Згадувати під час війни

Може, оте відчуття відносної свободи й посприяло тому, що після універу я поїхав на роботу на Одещину. І ті майже п’ять незабутніх років, дружина й син, перша книжка, і вірні друзі, дехто, як-от поет Тарас Федюк, й досі відтоді зі мною назавжди. До речі, не так давно, коли Одеса та околиці сиділи без світла, телефонував йому, запрошував пожити в Тернополі. Відмовився, каже, приїду обов’язково, але колись пізніше і тільки в гості. Мабуть, на його місці, я відповів би так само. Бо ж негоже залишати улюблене місто у скрутні часи, тим більше блекаути не вічні, а Одеса-мама ще й не таке переживала і вистояла.

За Одесу наразі можна не хвилюватися, свою українськість вона вже не раз довела і за роки Незалежності, і ще раніше. І спроба російського морського десанту в напрямку до Одеси й Одеської області виглядає абсолютно безперспективною витівкою

Втім за Одесу наразі можна не хвилюватися, свою українськість вона вже не раз довела і за роки Незалежності, і ще раніше. І спроба російського морського десанту в напрямку до Одеси й Одеської області виглядає абсолютно безперспективною витівкою. Принаймні тепер нашим Тарасам там ніщо не загрожує. Ні Федюкові, ні тому, що в парку Шевченка на постаменті. Бо ж Катьку, ту, що “вторая”, вже винесли. А Сашка з Мішкою, ті, що Пушкін і Воронцов, просто бовваніють як зайві нагадування, що на південному напрямку порох треба тримати сухим завжди.

Ну, а Дюк, — запитаєте. А що Дюк, він же француз.

Тепер вони за нас, от і далекобійні 155-міліметрові самохідки "Цезар" дають, і танки "Леклерк" обіцяють, і ще якийсь зенітно-ракетний комплекс спільно з італійцями зі складною назвою, але кажуть, дуже помічний для нашої ППО.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Олександр Вільчинський, письменник, журналіст. У 2016-2017 рр. був добровольцем і воював рядовим бійцем у складі 1 окремої штурмової роти ДУК ПС.

Новини
Суспільство
Одеса
війна з Росією
Читайте також:
Лукашенко
20 лютого, 2023 понедiлок
Лукашенко висилає польських дипломатів з Білорусі
21 лютого, 2023 вiвторок
Путін: Росія призупиняє участь у Договорі про статегічні озброєння
путін
21 лютого, 2023 вiвторок
Путін заявив, що може "розширити війну" в разі постачання Україні далекобійного озброєння
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.22
    Купівля 39.22
    Продаж 39.87
  • EUR
    Купівля 41.29
    Продаж 42.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
22 лютого
21:53
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Російська протитанкова ракета влучила по цивільному авто на Сумщині: поранено водія та пасажира
21:52
Ексклюзив
карта Сватове Кремінна Лиман Курахове Вугледар Бахмут 15.02.22
На Вугледарському напрямку противник за добу провів 43 штурмові дії, - речник оборони Таврійського напрямку Дмитрашківський
21:48
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ поступово перехоплюють ініціативу у боях за Бахмут. Колонка Сергія Згурця
21:28
Олег Мудрак
Помер Олег Мудрак, командир 1-го батальйону полку "Азов"
21:18
Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга чемпіонат Іспанії
Українець Циганков потрапив у команду найкращих футболістів тижня у відеогрі FIFA 23
21:08
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як і коли може закінчитись війна, "нові кордони" у відносинах Китаю з РФ, Байден про велику помилку Путіна. Світові ЗМІ про Україну 22 лютого
20:57
Зеленський
Зеленський підписав указ про секторальні санкції проти усіх фінансових установ Росії
20:57
Правоохоронці отримають віддалений доступ до заявок на перетин кордону в системі "Шлях"
20:42
Збитки державі на $30 млн: ексміністра інфраструктури Пивоварського підозрюють у зловживанні владою
20:10
Авдіївка, обстріл школи
Авдіївка фактично повністю зруйнована, а Бахмут - на понад 80%, - очільник Донецької ОВА
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Гендерно-нейтральний "бог"
20:00
Огляд
Переможні новини 364-го дня війни: у росіян недостатньо ресурсів для наступу на Київ, дрони та тепловізори для ЗСУ не обкладатимуть митом
19:56
Кулеба: найогидніший злочин РФ - депортація українських дітей, може йтися про десятки тисяч
19:45
Інтерв’ю
Stop Fake
Росія зображує українців фашистами, щоб позбавити їх міжнародної підтримки - головний редактор StopFake Федченко
19:16
ЗСУ
На Харківщині російська ДРГ намагалась перетнути кордон в районі Бологівки, - Генштаб
19:15
бізнес-вумен
Українським підприємицям пропонують програми для розширення прав і можливостей в бізнесі та новітніх технологіях
18:59
Володимир Зеленський
Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Уганди
18:56
Коронавірус
Новий штамм коронавірусу OMICRON XBB.1.5 виявили в чотирьох областях України
18:39
СНІД
"Справді вилікуваний, а не в ремісії": п'ята людина у світі одужала від ВІЛ
18:29
Неймар, ПСЖ
ПСЖ втратив Неймара перед важливими матчами Ліги 1 та ЛЧ
18:24
ЄС
Країни ЄС не можуть домовитися про нові санкції проти РФ, - Reuters
18:22
Удар Ізраїлю по Дамаску пошкодив будівлю, де збиралися сирійські та іранські експерти з виготовлення БПЛА, - Reuters
18:08
Інтерв’ю
Террі Фіртц
Ми сьогодні повинні розпочати програму з передачі F16 - астронавт NASA Террі Віртс
18:07
Більше двох десятків тягачів Foden 8×6 Сarrier: Порошенко повідомив про нову партію техніки для ЗСУ
18:05
Затриманим СБУ колаборантам, які коригували обстріли по лікарнях і школах, дали від 8 до 12 років ув'язнення
17:54
російський мінометний обстріл
Росіяни з мінометів обстріляли сільськогосподарські та житлові будівлі на Сумщині
17:51
Швейцарія
Уряд Швейцарії просить парламент відправити Україні гуманітарну допомогу
17:47
санкції проти Росії
ЄС продовжить санкції проти Росії на пів року, – журналіст Йозвяк
17:45
Ексклюзив
гривня
Щомісяця Червоний Хрест України буде виплачувати по 4 тис. грн людям з інвалідністю, - віцепрезидент товариства Розенко
17:33
обережно: міни
На Харківщині чоловік підірвався на міні "Пелюстка"
17:32
Єнс Столтенберг
Росія готується не до миру, а до нових війн, - Столтенберг
17:27
на фото експорт зерна
З жовтня "зернова ініціатива" забезпечує лише 40% можливого експорту через затягування Росією перевірок суден у Босфорі, - Мінінфраструктури
17:14
Союз журналістів Росії
Міжнародна федерація журналістів призупинила членство російської профспілки
17:10
на фото: Джо Байден в Києві
Байден назвав "великою помилкою" рішення РФ призупинити участь у Договорі про стратегічні озброєння
17:06
США та Китай
Китай заборонив чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, держЗМІ закидали йому роботу на США
16:53
Педро Санчес
Прем'єр-міністр Іспанії Санчес відвідає Україну перед річницею повномасштабного вторгнення Росії, – ЗМІ
16:52
Ексклюзив
Маріуполь
Вибухи в Маріуполі за 80 км від фронту могли бути від ударів по окупантах власною зброєю України, - головред Defense Express Катков
16:52
Оновлено
Олександр Трухін
Складання мандата і 6 млн грн на ЗСУ: нардеп-"слуга" Трухін визнав провину в пропонуванні хабара поліцейському після ДТП
16:43
Дмитро Медведєв
"На кону існування Росії": ЦПД попередив про новий наратив від Медведєва
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV