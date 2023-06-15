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Огляд

НАТО розглядає плани захисту своїх територій через війну, а від успіхів контрнаступу залежить майбутня підтримка України. Акценти світових ЗМІ 15 червня

Андріана Стахів
15 червня, 2023 четвер
12:04
Світ про Україну міжнародний огляд

Фокусною темою світових медіа стала майбутня зустріч представників НАТО з акцентом на Україні, а також продовжується обговорення українського контрнаступу, від успіхів якого залежатиме майбутня підтримка Заходу

На таких темах акцентують міжнародні видання 15 червня:

НАТО обговорює довгострокову підтримку України та розгляне нові регіональні плани захисту своїх територій

Міністри оборони країн НАТО планують обговорити довгострокову підтримку України та нові заходи з підготовки до колективної оборони альянсу у Брюсселі, пише The New York Times. Тим часом генсек НАТО Єнс Столтенберг застерігає від поспішних висновків щодо українського контрнаступу, зважаючи на ранню стадію бойових дій. "Ми не знаємо, чи стане це переломним моментом у війні, – зазначає він та наголошує: – Чим більше успіхів досягне Україна, тим сильнішою буде її рука за столом переговорів". У НАТО планують обговорити багаторічний пакет заходів з підтримки і безпеки для України, а також зусилля зі збільшення оборонного виробництва в Альянсі, щоб допомогти задовольнити потреби України в боєприпасах, підкреслюють у виданні.

Очікується, що міністри також розглянуть нові регіональні плани захисту території НАТО, які, за словами Столтенберга, можуть привести "понад 300 тисяч військовослужбовців у стан підвищеної готовності", що є частиною зусиль Альянсу з оновлення військової стратегії після вторгнення Росії.

Тим часом США наголошують, війна в Україні – це марафон, а не спринт. Такі слова виголосив міністр оборони США Ллойд Остін під час промови на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє The Guardian. Поряд із ним, називаючи ядерну риторику Росії небезпечною та нерозважною, генсек НАТО Єнс Столтенберг також зазначає: "Якщо ми хочемо справедливого і тривалого миру, то НАТО має продовжувати надавати військову підтримку Україні". Він очікує, що лідери НАТО збільшать свої зобов'язання щодо витрат на оборону, проте найімовірніше, це не буде узгоджено до саміту НАТО у Вільнюсі наступного місяця.

США та союзники ведуть переговори про гарантії безпеки для України. "Ці переговори і дискусії тривають, але поки що вони не досягли якихось конкретних результатів, тому що немає сумнівів, що це також дуже, дуже складне питання", – каже у коментарі Politico європейський чиновник, який не був уповноважений говорити з пресою.

Як акцентує видання, ці дискусії засмутили навіть деяких союзників. "Реальну гарантію безпеки надає лише альянс, – говорить європейський чиновник. – І будь-які тимчасові домовленості не можуть бути подані, як заміна повноправного членства, яке забезпечує колективну гарантію країн одна одній і яке є, я б сказав, найсильнішою гарантією, що існує в Європі". Деякі американські законодавці також не впевнені, що зосередження на наданні гарантій безпеки поза межами альянсу зараз є мудрим. 

НАТО

Контрнаступ потребує терплячості та часу, проте від нього залежить майбутня підтримка

Війни не ведуться за політичним розкладом, наголошує Politico: "напередодні контрнаступу України президент Володимир Зеленський та його головні помічники намагалися пояснити цю реальність як знервованим союзникам, які з нетерпінням чекають на військовий прогрес, так і власному народу, який прагне розпочати великий контрнаступ і почути хороші новини з фронту". Як пише медіа, занепокоєння викликає те, що не виправдання очікувань може призвести до скорочення міжнародної військової допомоги і відновлення, часто непрямого, тиску на Москву з метою залучення її до переговорів.

Проте, на думку експертів, тут є ще інший політичний аспект – тривала війна загрожує втомою Заходу, виснаженням арсеналів і розмиванням єдності. За словами українських законодавців, під час нещодавніх переговорів з представниками Державного департаменту та Ради національної безпеки США запити щодо майбутніх зобов'язань і прохань були відкинуті, а відповідь часто була такою: "Подивимось, як піде контрнаступ".

Тим часом "Gazeta Wyborcza" публікує думку колишнього начальника генерального штабу Війська Польського Мечислава Ценюха, який вважає, що зараз Україна форматує театр воєнних дій, проте це ще не є контрнаступом. Він також наголошує, що зараз Україна та союзники мають наступ в рамках інформаційної війни. 

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Україна
Росія
Війна з Росією
НАТО
США
Військові новини
Контрнаступ ЗСУ
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