НАТО не вистачає колективної рішучості перетнути червоні лінії Росії, - Стефанішина

Про це Стефанішина заявила в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Ми не думаємо, що навіть сильні, але дипломатичні слова загальної підтримки України у підсумкових документах саміту будуть сприйняті українським народом, який перебуває під прямою загрозою знищення з боку Росії… Нам потрібні дуже конкретні та сміливі рішення самого Альянсу та союзників, спрямовані на зміцнення безпеки та оборони НАТО й України", - зазначила віцепрем’єрка.

За її словами Україна не чекала проривних рішень від саміту НАТО в Мадриді й шукає інші варіанти забезпечення національної безпеки.

"Ми не чекали від НАТО проривних рішень для України на саміті. На жаль, Альянсу не вистачає колективної рішучості перетнути червоні лінії, накреслені Путіним. Тому Україна змушена шукати інші варіанти захисту національної безпеки та безпеки її громадян і готова розглянути прямі гарантії безпеки від різних країн", - додала вона.

30 червня генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО допомагає Україні, аби запобігти більшому конфлікту, адже війна країни-агресорки Російської Федерації з Північноатлантичним альянсом буде колосальною.