НАТО запросило Україну до формування Стратегічної концепції Альянсу до 2030 року, - Стефанішина

Про це Стефанішина повідомила після візиту до Брюсселю, передає Урядовий портал.



"Як в Україні, так і в столицях країн Альянсу є розуміння, що спільні виклики, які сьогодні постали перед демократіями, потребують спільної відповіді. Вдячні за долучення партнерів до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року. Важливо мати спільну візію", - зазначила віцепрем'єрка.



Стефанішина розповіла, що пропозиції України базуватимуться на досвіді протистояння гібридній агресії, яка триває уже 7 років. Також Україна сподівається на продовження політики відкритих дверей у НАТО та посилення його східного флангу.



Крім того, віцепрем'єрка наголосила, що у НАТО показали чітке "ні" агресору щодо питання нерозширення Альянсу.



"Сподіваємося, що нова концепція дасть стратегічну ясність щодо відносин Україна-НАТО до 2030 року. Ми хотіли б бачити рішучу відданість політиці відкритих дверей НАТО та посиленню східного флангу Альянсу", - зазначила Стефанішина.



У пресслужбі зазначають, що у березні 2021 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначив спеціальну експертну групу, яка розробляла позицію щодо стратегічного бачення розвитку Альянсу на наступне десятиліття. Україна долучилась до цього процесу та надавала власні рекомендації та пропозиції. Зараз НАТО починає безпосередню розробку Стратегічної концепції, яку презентують на Саміті НАТО у Мадриді у 2022 році.



Нагадаємо, 20 січня міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що європейські партнери запросили Україну до участі у процесі сертифікації газопроводу "Північний потік-2".