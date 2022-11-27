Нацполіція зафіксувала понад 45 тис. злочинів, вчинених із 24 лютого

Про це мовиться на сайті МВС.

Пресслужба повідомляє, що всього з 24 лютого відкрито 45 тис. 741 кримінальне провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовими ЗС РФ та їхніми пособниками.

34 тис. 397 проваджень розпочали за порушення законів та звичаїв війни;

9 тис. 83 – за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

2 тис. 78 – за колабораційну діяльність;

98 – за державну зраду;

37 – за диверсію.

У МВС інформують і про злочини проти дітей, зокрема з початку повномасштабного вторгнення. 440 дітей загинули через російську агресію, 851 дитина отримала поранення. Ще 329 зникли безвісти. Також 12 тис. 34 дітей депортували до Росії, 119 вдалося повернути.

Слідчі виявили 48 місць, де на нині деокупованих територіях росіяни незаконно утримували й катували громадян. Ще відкрито 46 кримінальних проваджень за фактами вчинення військовими РФ сексуального насильства.

Нагадаємо, міністри юстиції країн G7 вперше в історії цього формату зберуться на зустріч, основною темою якої буде розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності.

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