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Головна Наука Кліматологи з Copernicus заявили, що серпень 2024 року став найспекотнішим за всю історію спостережень

Кліматологи з Copernicus заявили, що серпень 2024 року став найспекотнішим за всю історію спостережень

Марія Науменко
6 вересня, 2024 п'ятниця
16:41
Наука спека в Європі

Європейська служба зміни клімату Copernicus повідомляє, що серпень 2024 року став найспекотнішим за всю історію спостережень

Зміст

Про це йдеться на офіційному сайті Служби зміни клімату Copernicus.

Згідно зі щомісячним кліматичним бюлетенем Copernicus, серпень 2024 року став найтеплішим серпнем за всю історію спостережень із середньою температурою приземного повітря 16,82°C, що на 0,71°C вище за середній показник серпня 1991-2020 років. 

Згідно з висновком кліматологів, зробленим на основі даних про приземну температуру на Європейському континенті в серпні 2024 року, у цьому регіоні серпень 2024 року став другим найтеплішим серпнем за всю історію спостережень, що на 1,73°C вище за середній показник 1991-2020 років.

Поза межами Європи температура була вищою за середню над Східною Антарктидою, Техасом, Мексикою, Канадою, північно-східною Африкою, Іраном, Китаєм, Японією та Австралією.

Крім того, за даними Copernicus, середня температура поверхні моря у серпні 2024 року над 60° становила 20,91°C, що є другим найвищим значенням за весь час спостережень для цього місяця, і лише на 0,07°C нижче, ніж у серпні 2023 року.

  • За даними Служби зі зміни клімату Євросоюзу Copernicus, неділя, 21 липня, стала найспекотнішим днем за всю історію спостережень.

Теги:
Світ
Європа
екологія
клімат
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