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Науковці спростували концепцію "мозку ящірки" у ссавців

7 вересня, 2022 середа
20:55
Наука

Дослідження показують, що мозок ссавців і рептилій розвивався паралельно та мають дуже мало схожого

Про це інформує Science Alert.

"Ґрунтуючись на дослідженні, у якому вивчали мозок бородатих драконів (Pogona vitticeps), великих ящірок з австралійської пустелі, вчені показали, що мозок ссавців і рептилій розвинувся окремо від спільного предка. Це ще один цвях у труну поняття так званого триєдиного мозку", - йдеться в повідомленні.

Ідея про мозок ящірки вперше виникла в 1960-х роках на основі порівняльно-анатомічних досліджень. Автором ідеї про "триєдиний мозок" вважається нейробіолог Пол Маклін. Саме він зауважив, що окремі частини мозку ссавців дуже схожі на мозок рептилій і припустив, що відтоді, як життя перемістилося на сушу, мозок наших предків розвивався поетапно.

Команда з Інституту дослідження мозку Макса Планка дослідила реальний мозок ящірок. Порівнюючи молекулярні особливості нейронів сучасних ящірок і мишей, дослідники сподівалися розібрати еволюційні історії, записані в мозку рептилій і ссавців.

"Нейрони - це найрізноманітніші типи клітин в організмі. Їхня еволюційна диверсифікація відображає зміни в процесах розвитку, які їх виробляють, і може спричинити зміни в нейронних ланцюгах, до яких вони належать. Обчислювальна інтеграція наших даних з даними миші виявила, що ці нейрони можна транскриптомічно згрупувати в звичайні родини, які, ймовірно, представляють типи нейронів предків", - вважає нейробіолог з Інституту дослідження мозку Жиль Лоран.

Іншими словами, існував основний набір типів нейронів із подібними транскриптомами, які є спільними як для ссавців, так і для рептилій, навіть якщо вони еволюціонували окремо понад 320 мільйонів років. Аналіз показав, що в більшості ділянок мозку є суміш предків і нових типів нейронів, що ставить під сумнів уявлення про те, що деякі ділянки мозку є більш древніми, ніж інші.

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