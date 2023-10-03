Науковці заявляють, що світло від супутників заважає дослідженню космосу із Землі

Про це інформують на сайті Nature.

Супутник BlueWalker 3, який у вересні 2022 року запустила компанія AST SpaceMobile, став одним з найбільш помітних об’єктів на небосхилі. Він був яскравіший за багато зірок і планет, які можна побачити з Землі, окрім декількох винятків. Це спричинило тривогу серед астрономів, які стверджують, що приватні супутники на низькій орбіті можуть змінити вигляд неба та завадити науковим дослідженням.

Учені з Центру захисту темного і спокійного неба Міжнародного астрономічного союзу слідкували за супутником BlueWalker 3 протягом близько чотирьох місяців. Вони виявили, що супутник має велику антенну-решітку, яка відбиває сонячні промені й робить його блискучим. Яскравість супутника змінюється в залежності від того, де він знаходиться відносно Сонця та як його бачать.

Супутник було помічено з різних місць на Землі, таких як Чилі, США, Мексика, Нова Зеландія, Нідерланди й Марокко. Астрономи кажуть, що сотня таких супутників, які планують запустити, може стати причиною проблем для наукових спостережень.

Компанія AST SpaceMobile хоче створити мережу зі 100 комерційних супутників на основі BlueWalker 3. Це викликає особливу небезпеку для астрономів у всьому світі. SpaceX також намагається зменшити кількість свого Starlink, але це не допомагає розв'язати проблему. Таким чином, небо може мати інакший вигляд, а радіоастрономія може також постраждати від цих комерційних супутників. Дослідники вважають, що потрібно розробити стратегії для уникнення супутників для нормальної роботи обсерваторій.