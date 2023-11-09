Найбільш корисні види сиру, які варто додати до свого раціону

З усіх продуктів харчування сир визнаний як справжній скарб для гастрономів та гурманів. Від м'яких та вершкових, до твердих та зрілих сортів, сир має властивості, які додають смак та повноту багатьом стравам. Від його додавання до салатів до створення соусів та закусок - сир може бути справжньою смаковою прикрасою в будь-якому меню.

Сир має численні корисні властивості для організму, за які його цінують у всьому світі:

Важливе джерело білку, який необхідний для росту, розвитку та відновлення клітин в організмі.

У ньому містяться вітаміни A, D, B12, а також мінерали, включаючи кальцій і фосфор, які сприяють зміцненню кісток та зубів.

Деякі види сиру містять пробіотики, які підтримують здоров'я кишечнику і підсилюють імунну систему.

Містить біотин та інші поживні речовини, які сприяють здоров'ю шкіри, волосся та нігтів.

Не менш важливим є те, що сир може сприяти відчуттю ситості та допомагає контролювати апетит, що грає виключну роль для збереження маси тіла в межах норми. До того ж, включення сиру до щоденного раціону урізноманітнить його та забезпечить організм необхідними поживними речовинами.

Проте важливо враховувати, що споживання сиру повинно бути помірним, оскільки він містить велику кількість насичених жирів та досить калорійний. Тому потрібно споживати його в розумних кількостях, це допоможе забезпечити користь сиру без негативних наслідків для здоров'я.

Корисні види сиру

Від виду сиру залежить його користь для організму, оскільки різні сорти мають відмінності у складі та властивостях. Вони відрізняються за вмістом білку, жирів, вуглеводів та мінералів. М'які сири, наприклад, містять менше жиру і більше білка, що може бути корисним для тих, хто слідкує за своєю фігурою. У той же час, жовті сири багаті кальцієм і вітаміном D, що сприяє здоров'ю кісток.

Рікотта

Рікотта - це м'який сир родом з Італії, який зазвичай виготовляється з сироватки, що залишається після виготовлення інших сирів, таких як пармезан чи моцарелла. Рікотта містить велику кількість білка, що є важливим для забезпечення росту, розвитку та відновлення клітин в організмі. А також відносно низький вміст жиру, тому він є важливим в раціоні тих, хто чітко слідкує за кількістю калорій.

У 100 г цього сиру міститься 8 г білку, що становить 16% добової норми при харчовій цінності у 163 калорії, - дані з сайту MyNetDiary.

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Сир фета

Фета - це традиційний грецький сир, який виготовляється з овечого або козячого молока, іноді з додаванням коров'ячого молока. Він має більш м’яку текстуру у порівнянні з іншими сирами та солонуватий смак.

Фета часто використовується в салатах, закусках, сендвічах і гарячих стравах, особливо популярна в середземноморській кухні. Цей сир виготовляється шляхом збагачення та закислення молока за допомогою спеціальних бактерій та ферментів. Після цього сир подрібнюється і занурюється у солений розчин для збагачення смакового профілю.

Фета містить особливу жирну кислоту, відому як "лінолева" (CLA). Вона має властивості, які можуть сприяти боротьбі з надлишковою вагою і жировими відкладеннями в організмі. Проте, важливо зазначити, що вміст CLA в феті незначний. Також, цей сир має багато білку – 14 г, що складає приблизно 21% добової норми.

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Кисломолочний сир домашній

Мабуть, один із найбільш популярних сирів в Україні. Він виготовляється зазвичай з коров’ячого молока та культур молочнокислих бактерій, які перетворюють лактозу в молочну кислоту. Це сприяє згущенню молока та формуванню сиру. Кінцева жирність та смак буде залежати від самого молока.

Кисломолочний сир має високий вміст білка - близько 17 г, та кальцію – 164 мг на 100 г продукту, які дуже корисні для організму. Тому його часто використовують бодібілдери та спортсмени, як частину щоденного раціону.

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Сир з пліснявою

Сири з пліснявою виробляються за допомогою спеціальних видів грибів-мікроміцетів (наприклад, Penicillium roqueforti або Penicillium camemberti), які додаються в сирне молоко або сирний згусток в процесі виготовлення. Ця пліснява допомагає сформувати характерну текстуру, незвичний аромат та смак сиру.

Існує кілька популярних видів сирів з пліснявою, включаючи:

Італійський сир горгонзола з видимою синьою пліснявою. Він має характерний гоструватий смак та крихку текстуру.

Французький сир рокфор з сильною зеленою пліснявою, використовується в різних стравах.

Французькі м'які сири камамбер та брі, що мають покрив з білої плісняви та ніжну текстуру.

Багато видів сирів з пліснявою, є джерелом значної кількості білку і кальцію, що корисно для здоров'я кісток та зубів. Також, вони містять корисні мікроорганізми, такі як Penicillium, що можуть виступати в ролі пробіотиків для збалансування мікрофлори кишечника. Не менш важливо, що антиоксиданти в їх складі, допомагають захищати клітини від шкідливого впливу вільних радикалів.

Проте враховуйте, що сири з пліснявою можуть бути висококалорійними та містити велику кількість солі. До того ж, людям із певними алергіями або непереносимістю краще уникати пліснявих сирів.

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Пармезан

Пармезан, також відомий як Parmigiano-Reggiano, є одним із найвідоміших сирів світу і походить з Італії. Він виготовляється в певних регіонах Італії, зокрема в провінціях Парма, Реджо-Емілія і Модена.

Пармезан виготовляється з коров'ячого молока. Процес включає в себе заквашування молочного продукту, відцідження сироватки та дозрівання сиру протягом декількох років. Пармезан має тверду та водночас крихку текстуру, насичений смак.

Його важливою перевагою є те, що завдяки тривалому дозріванню, він має дуже низький вміст лактози. Це робить пармезан допустимим для вживання багатьом людям, навіть тим, хто має лактозну непереносимість або проблеми з перетравленням лактози.

Пармезан широко використовується як інгредієнт для багатьох італійських страв, включаючи пасту, піцу, ризотто, супи та салати. Він також може подаватися у формі закуски.

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Які сири краще не їсти?

Експерти зазначають, що краще утримуватися від вживання сирів, які містять у своєму складі значну кількість покращувачів смаку, консервантів та різних добавок. Крім того, вони зазвичай місять значну кількість натрію, який не варто вживати людям із серцево-судинними захворюваннями, а також тим, у кого проблеми з нирками, підшлунковою залозою та інше. Тут йдеться про плавлені сирки та крем-сири з різними смаковими добавками.

Фото: Freepik

Загалом різні види сирів не лише доповнюють наші страви різноманітністю смаків та текстур, але мають багато поживних властивостей для нашого організму. Вони є цінним джерелом білка, кальцію, вітамінів та мінералів, що сприяють загальному здоров'ю. Ретельний вибір та помірне споживання сирів принесе лише користь та урізноманітнить щоденне харчування.