Найбільший у світі ювелірний ритейлер Signet Jewelers припинив співпрацю з російськими компаніями

Про це йдеться в останньому фінзвіті компанії.

"Signet припинив ділову взаємодію з російськими компаніями з початку вторгнення (рф в Україну – ред.) та залишається єдиною з усіма в світі, хто закликає до миру", – йдеться в повідомленні.

Фонд Signet Love Inspires вже пожертвував 1 мільйон доларів на гуманітарну допомогу Червоному Хресту в Україні через свою глобальну мережу.

"Червоний Хрест активно працює на місцях в регіоні, надаючи необхідну допомогу біженцям Україні. Завдяки цій пожертві компанія, зокрема, допоможе забезпечити біженців їжею, медикаментами, житлом", – додають у звіті.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль поговорив із CEO компанії Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи в РФ через її війну проти України, однак вони не знайшли порозуміння.