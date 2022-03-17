Найбільший у світі ювелірний ритейлер Signet Jewelers припинив співпрацю з російськими компаніями
Найбільший у світі роздрібний продавець ювелірних виробів з діамантами Signet Jewelers припинив співпрацю з російськими компаніями
Про це йдеться в останньому фінзвіті компанії.
"Signet припинив ділову взаємодію з російськими компаніями з початку вторгнення (рф в Україну – ред.) та залишається єдиною з усіма в світі, хто закликає до миру", – йдеться в повідомленні.
Фонд Signet Love Inspires вже пожертвував 1 мільйон доларів на гуманітарну допомогу Червоному Хресту в Україні через свою глобальну мережу.
"Червоний Хрест активно працює на місцях в регіоні, надаючи необхідну допомогу біженцям Україні. Завдяки цій пожертві компанія, зокрема, допоможе забезпечити біженців їжею, медикаментами, житлом", – додають у звіті.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль поговорив із CEO компанії Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи в РФ через її війну проти України, однак вони не знайшли порозуміння.
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