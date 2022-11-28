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OPINION

Найкращий український твір про Голодомор - документальний фільм "Живі" Сергія Буковського

Лєна Чиченіна
28 листопада, 2022 понедiлок
18:02
Погляд Лєна Чиченіна

Мені здається, що зараз найкращим для міжнародної аудиторії міг би бути трилер саме про Гарета Джонса, про інформаційну кампанію проти нього

Дійшла висновку, що найвідоміший мистецький твір про Голодомор – це “Animal Farm”. Знаєте більш популярний — пишіть. Хоча, про Голодомор там лише частково. Орвелл читав репортажі Гарета Джонса й описував як голодують персонажі, спираючись на його враження.

Нагадаю, що Джонс – валлійський журналіст, який поїхав до СРСР і, на відміну від решти колег, прорвався на територію України, побачив, що люди вимирають цілими селами, й написав про це у двох виданнях — американському та британському. Після чого зчинився срач, багато людей не хотіли у це вірити, бо решта преси була зовсім іншою. Ну і Штати тоді починали активну співпрацю з СРСР.

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Волтер Дюранті, журналіст New York Times, який сидів у Москві та писав компліментарні матеріали про Сталіна, взявся активно спростовувати практично все, що описував Джонс. Йому, Дюранті, вірило чимало читачів, бо популярними були ліві настрої, а критика совка сприймалася як буржуазна пропаганда.

Найкращий український твір про Голодомор, як на мене, документальний фільм "Живі" Сергія Буковського. Там, до речі, є багато цитат зі щоденників Гарета Джонса

Орвелл, хоч і сам був ще тим ліваком, постраждав від таких поглядів також, коли повернувся з війни в Іспанії, де воював на боці антисталінської робітничої партії. Він написав книгу "Данина Каталонії", яку ніхто не хотів видавати через критику комуністів.

В “Animal Farm” є персонаж містер Вімпер, саме він переконує усіх, що тварини на фермі не голодують. А хазяїна ферми, якого вигнали на початку, звали містер Джонс.

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Найкращий український твір про Голодомор, як на мене, документальний фільм "Живі" Сергія Буковського. Там, до речі, є багато цитат зі щоденників Гарета Джонса, де він пише, що уряди багатьох країн знали правду, але їм вигідніше було не лізти. Колись це у мене викликало заледве не обурення. Нині сприймається як очевидна річ. В геополітиці ніхто нікому нічого не винен.

Зараз найкращим для міжнародної аудиторії міг би бути трилер саме про Гарета Джонса, про інформаційну кампанію проти нього

Найпопулярніший в Україні - "Поводир" Олеся Саніна, фільм став справжнім хітом 2014 року. Викликав як негативну критику, так і захоплення — дехто ходив дивитися двічі.

Діаспора скинулася на "Гіркі жнива", і погляд на українців там стереотипово діаспорянський. "А в мене є душа, і я люблю співати. Ще вірші я пишу про Україну". Таке не працює категорично.

"Гарет Джонс" Аґнешки Холланд спочатку особливого успіху не мав, але під час пандемії вистрілив у Франції та США. Порівняно, звісно.

Мені здається, що зараз найкращим для міжнародної аудиторії міг би бути трилер саме про Гарета Джонса, про інформаційну кампанію проти нього. Щоб це був твір про пропаганду, стосунки між державами, боротьбу ідеологій та людську природу, яка часто не дає приймати правду. Загадка там теж має бути – достеменно невідомо хто вбив Джонса: енкаведисти чи хтось інший.

Джерело

Про автораЛєна Чиченіна – журналістка.

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