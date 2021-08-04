Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Наймасштабніші з часів "холодної війни": американський флот почав навчання

Наймасштабніші з часів "холодної війни": американський флот почав навчання

4 серпня, 2021 середа
10:06
Світ американський флот

Військово-морські сили США проводять навчання Large Scale Exercise 2021

Про це йдеться на сайті 6-го флоту ВМС США, передає ЄП.

У навчаннях беруть участь 36 кораблів і підводні човни. Вони охоплять тренування в тактичних і стратегічних діях.

"LSE 2021 - це перші великомасштабні морські та десантні навчання, проведені після навчань НАТО Ocean Venture, початих в 1981 році під час холодної війни. Ці навчання продемонструють рішучість НАТО і змоделюють нові можливості США", - йдеться в заяві.

У навчаннях братимуть участь команди корпусу морської піхоти, експедиційні сили морської піхоти тощо.

6-й флот США з штаб-квартирою в Італії проводить повний спектр операцій, часто спільно з союзними і міжвідомчими партнерами.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

військові навчання
ВМС США
Читайте також:
Зеленский
3 серпня, 2021 вiвторок
"Це моя земля, це не їхня земля, це ніколи не буде російською територією": Зеленський назвав повернення Криму "питанням часу"
Грицак
2 серпня, 2021 понедiлок
Чому Росія так ненавидить вільну Україну. Версія професора історії Ярослава Грицака
Автор Сергій Головньов
3 серпня, 2021 вiвторок
​​Як Ахметов "продавив" Зеленського і домігся високої ціни електроенергії
Київ
+16
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.8
    Купівля 26.8
    Продаж 27.04
  • EUR
    Купівля 31.7
    Продаж 32.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
4 серпня
12:20
На адмінкордоні з Кримом було проведено навчання десантників та резервістів
12:19
"Можна втратити не тільки свободу, а й життя": білоруська легкоатлетка Максимова вирішила не повертатись додому з-за кордону
12:07
Архиєпископи УГКЦ й ПЦУ відреагували на виступ "Batushka" на фестивалі "Файне місто"
12:06
На кордоні з Молдовою вилучили колекцію з 518 старовинних монет
11:58
У Києві батьки школярів можуть замовити електронний учнівський квиток онлайн
11:42
Афганістан вибух
В столиці охопленого війною Афганістану прогримів вибух під офісом спецслужби уряду
11:38
Чоловік із гранатою взяв в заручники людей в будівлі Кабміну, його затримали
11:11
Білоруські правозахисники заявляють, що затриманий режимом Лукашенка чоловік втік з "хімії" та залишив країну
10:48
В Оманській затоці невідомі викрали корабель та попрямували курсом до Ірану, а потім залишили судно, - британський флот
10:47
тисячолітній горн
На Львівщині на місці реконструкції дороги знайшли тисячолітній горн. Фото
10:46
вакцина AstraZeneca
Данія прислала Україні півмільйона доз вакцини Astrazeneca
10:41
Людмила Лузан (на передньому плані)
Олімпіада-2020: Українська веслувальниця вийшла до півфіналу з результатом, який зробив її фавориткою
10:26
тест covid
Дельта-штам COVID-19 виявили у 135 країнах світу
10:15
Марлон
Український арбітр заявив, що "Шахтар" мав догравати матч з "Генком" у меншості
10:04
КМДА
Новий глава КМДА повинен мати потенціал для участі в майбутніх виборах мера Києва – політтехнолог
09:47
Назар Коваленко
Олімпіада-2020: Українець назвав рішення CAS про свою дискваліфікацію абсурдним
09:45
пожежа ліс
У низці областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - ДСНС
09:37
Нова пошта
Нова пошта запустила міжнародні грошові перекази Western Union
09:23
Христина Тимановська
Білоруська спортсменка Тимановська вилетіла з Токіо до Відня
09:08
долар
Курс валют: ціна долара припинила падіння
09:02
Вакцинація від коронавірусу
Понад 150 тис. українців за добу прищепили від COVID-19
09:01
Девін Хейні
Промоутер назвав двох головних претендентів на бій з Ломаченком
08:53
Володимир Зеленський
Кулеба та Єрмак прибули до США для підготовки зустрічі Байдена і Зеленського
08:33
Коронавірус в Україні
За минулу добу в Україні зафіксували майже тисячу нових випадків COVID-19
08:32
Тарас Степаненко (праворуч)
Новий тренер "Шахтаря" пояснив, чому залишив Степаненка у запасі на матч з "Генком"
08:19
деокупаціїя Крим
В окупованому Криму двох свідків Єгови звинуватили у екстремізмі
08:11
Анна Рижикова
Олімпіада-2020: Дві українки фінішували у топ-6 фіналу, де було побито світовий рекорд
07:52
ООС
3 серпня в зоні ООС зафіксували 9 порушень режиму припинення вогню
07:38
Жозеп Боррель
Правосуддя має статись, - Боррель про смерть білоруса Шишова у Києві
07:25
Лассіна Траоре
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів вівторка
07:14
Микола Чаус
Екссуддя Чаус досі перебуває в СБУ, - адвокат
2021, вiвторок
3 серпня
23:06
Шість танкерів повідомили про втрату контролю біля берегів ОАЕ
22:52
"Генк" - "Шахтар"
"Шахтар" зробив камбек проти "Генка" в дебютному матчі нового тренера в ЛЧ
22:46
Пентагон навчив штучний інтелект "передбачати майбутнє" на кілька днів вперед
22:24
Монако - Спарта
"Монако" переміг "Спарту" в скандальному матчі суперників "Шахтаря" в ЛЧ
21:50
НАБУ затримало екссуддю Чауса
НАБУ затримало екссуддю Чауса
21:32
Microsoft вимагатиме від своїх працівників обов’язкової вакцинації
21:21
Гаррі Кейн
"Тоттенгем" ошелешив ціною за одного з кращих форвардів світу
20:50
Олександр Шовковський
Шовковський попрощався зі збірною України з футболу
20:43
"Білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном": Тихановська прокоментувала смерть Шишова
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV