Наймасштабніші з часів "холодної війни": американський флот почав навчання
Військово-морські сили США проводять навчання Large Scale Exercise 2021
Про це йдеться на сайті 6-го флоту ВМС США, передає ЄП.
У навчаннях беруть участь 36 кораблів і підводні човни. Вони охоплять тренування в тактичних і стратегічних діях.
"LSE 2021 - це перші великомасштабні морські та десантні навчання, проведені після навчань НАТО Ocean Venture, початих в 1981 році під час холодної війни. Ці навчання продемонструють рішучість НАТО і змоделюють нові можливості США", - йдеться в заяві.
У навчаннях братимуть участь команди корпусу морської піхоти, експедиційні сили морської піхоти тощо.
6-й флот США з штаб-квартирою в Італії проводить повний спектр операцій, часто спільно з союзними і міжвідомчими партнерами.
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