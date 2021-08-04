Наймасштабніші з часів "холодної війни": американський флот почав навчання

Про це йдеться на сайті 6-го флоту ВМС США, передає ЄП.

У навчаннях беруть участь 36 кораблів і підводні човни. Вони охоплять тренування в тактичних і стратегічних діях.

"LSE 2021 - це перші великомасштабні морські та десантні навчання, проведені після навчань НАТО Ocean Venture, початих в 1981 році під час холодної війни. Ці навчання продемонструють рішучість НАТО і змоделюють нові можливості США", - йдеться в заяві.

У навчаннях братимуть участь команди корпусу морської піхоти, експедиційні сили морської піхоти тощо.

6-й флот США з штаб-квартирою в Італії проводить повний спектр операцій, часто спільно з союзними і міжвідомчими партнерами.