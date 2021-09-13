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Названо ім'я військового, який загинув у зоні ООС 12 вересня

13 вересня, 2021 понедiлок
10:19
Новини

12 вересня в зоні ООС загинув боєць 503-ого Окремого батальйону морської піхоти Артур Голуб

Про це повідомила пресслужба Коростенської РДА.

"Український воїн загинув від попадання у вантажівку, якою він керував, протитанкової керованої ракети", - йдеться у повідомленні.

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Коростенська районна державна адміністрація висловлює щирі співчуття родині та побратимам Голуба.
 

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