Названо ім'я військового, який загинув у зоні ООС 12 вересня
12 вересня в зоні ООС загинув боєць 503-ого Окремого батальйону морської піхоти Артур Голуб
Про це повідомила пресслужба Коростенської РДА.
"Український воїн загинув від попадання у вантажівку, якою він керував, протитанкової керованої ракети", - йдеться у повідомленні.
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Коростенська районна державна адміністрація висловлює щирі співчуття родині та побратимам Голуба.
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