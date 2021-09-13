Названо ім'я військового, який загинув у зоні ООС 12 вересня

Про це повідомила пресслужба Коростенської РДА.



"Український воїн загинув від попадання у вантажівку, якою він керував, протитанкової керованої ракети", - йдеться у повідомленні.



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Коростенська районна державна адміністрація висловлює щирі співчуття родині та побратимам Голуба.



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