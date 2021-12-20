"Не було пропозицій": у Путіна заявили, що не планують зустрічі з Зеленським

Про це повідомляє РИА Новости.



"Ну, насправді, будь-якої субстантивної підготовки зустрічі двох президентів не ведеться, ніяких конкретних пропозицій ми від наших українських колег не отримуємо", - сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.



Він додав, що український закон, яким надається громадянство переслідуваним з політичних мотивів росіянам, "тут навряд чи може грати якусь роль".

Нагадаємо, раніше у Путіна визнали, що Україна втрачена для Росії як союзник і партнер.

14 грудня Рада спростила отримання громадянства ветеранам війни за Україну та політичним біженцям з РФ.