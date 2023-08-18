Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Не читайте західних газет
OPINION

Не читайте західних газет

Ігор Гулик
18 серпня, 2023 п'ятниця
18:03
Погляд Ігор Гулик

Я розумію провокативність цього заголовка, особливо на тлі розігрітих пристрастей внутрішньоукраїнських

Але мушу про це написати, оскільки доволі часто саме висловлювання закордонних експертів чи публікації далеких від українських реалій тих же іноземних ЗМІ, стають аргументами у наших фейсбучних сварках і вихлюпуються у реальні запеклі дискусії.

Адже як легко спекулювати довкола висловлювань керівника секретаріату генсека НАТО Стіана Єнсена про буцімто можливу відмову Києва від частини окупованих територій в обмін на членство в Альянсі. І джерело, здається, авторитетне, і тема драстична, — акурат для того, аби покласти уявного опонента на лопатки. І ніхто вже не слухає, що сам Єнсен перепросив за свою неоковирну манеру висловлюватися, і купа таки обізнаних експертів (наприклад, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін) наголошують на тому, що чиновник НАТО припустив ситуацію, коли Україна входить в Альянс, не звільнивши усіх захоплених Росією теренів.

Читайте також: Єнсен натякнув на те, що союзники передбачають патову ситуацію у війні з Росією

Дійшло до того, що у скандал змушений був втрутитися Держдеп США, який устами одного зі своїх речників Веданта Патела прямо заявив, що "перемогою у війні в Україні буде, щоб Росія повністю забралась з України".  

А сьогодні The Washington Post із посиланням на співбесідників, знайомих з "секретним прогнозом" американської розвідки, українських, американських і європейських урядовців, які говорили на умовах анонімності, написала про те, що Україна не досягне кінцевої мети свого контрнаступу.

Вражає не тільки абсолютно дилетантський підхід – бо, погодьтеся, про "мету" офензиви на Сході та Півдні, підозрюю, знають лише Залужний і Всевишній; але й джерела авторитетного видання – усуціль аноніми, "утаємничені", словом "одна баба сказала". Що це саме так, як на мене, свідчить лише одна фраза зі "секретного звіту": "Москва також може перевершити своїх конкурентів під час зимових військових операцій. Бо, як наголосив один з представників відомства, відомо, що росіяни здатні воювати в холодну погоду".

Читайте також: Надувна Росія

Подібні прогнози ми чуємо від початку повномасштабного вторгнення. Тоді нинішні союзники давали Україні три доби. Цим це закінчилося для "потішного війська", яке вдерлося під Київ з боку Білорусі, відомо. Від схожого песимізму потерпали закордонні експерти під час Харківської та Херсонської наступальних операцій. Невже їх не навчили ці яскраві приклади українського воєнного мистецтва?

Ми часто нарікаємо на наших "диванних експертів", особливо з владного або довкола владного кола. Усі ці прогнози Буданова, Арестовича (прости, Господи) про шашлики у Криму за три місяці, про війну до майбутньої зими, здатні спричинити лише скептичну усмішку або, в особливо емоційних, — кілька нецензурних слів.

То чому прогнози заокеанських журналістів (без сумніву, також партійно заангажованих і зацікавлених у тиражах) маємо сприймати на віру і зі стурбованими мінами на обличчях? Я вже не кажу про те, що марно думати, що у тих же США працюють лише симпатики України, і геть немає агентів російського впливу. Ми вже не раз і не двічі переконувалися, що ІПСО, сплановані у Москві, часто знаходять розголос саме через, здавалося б, надійні медіа, які дбають про свою репутацію.

До слова, я б розглядав публікацію у The Washington Post в контексті наративу, який останнім часом мусується не тільки у Росії. Йдеться про так звану перспективу довгої війни. У виконанні запорєбрикових кассандр він звучить приблизно так: Україна не впорається у спротиві Москві, оскільки людські ресурси є непорівнянними. Російський ВПК нарощує темпи, у той час, коли Київ розраховує лише на підтримку західних союзників. У Путіна можуть мріяти про що завгодно, а реальність і ЗСУ ламають їхні плани. Але з якого дива цю маячню підхопили й українські "балакучі голови", навіть з владної колоди? Підозрюю, що заява Ірини Верещук про "довгу війну", і про те, що всі, окрім неї, "брешуть", спричинена не стільки розумінням стратегій, як бажанням всістися у крісло міністра оборони… Ну і, окрім кар'єрного бажання, не слід виключати усвідомленого вкиду про наміри влади, про які вже відкрито говорять в експертних середовищах. Про те, що Зеленський та Ко не зацікавлений у швидкому завершенні війни.

Читайте також: Резніков на вихід. Хто буде новим очільником Міноборони?

Чому? Відповідь лежить на поверхні: перемога України означатиме, окрім глобального виміру тектонічних зсувів, ще й переосмислення та ревізію вчинків владної колоди у самій Україні. І результати цієї "великої перевірки" вже майже прогнозовані. Суспільство згадає їй все і змусить відповісти за кожен вчинок чи бездіяльність. Принаймні, політично.

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
журналісти
Володимир Путін
Війна з Росією
Ірина Верещук
Перемога України
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Ніколя Саркозі
17 серпня, 2023 четвер
Експрезидент Франції Саркозі закликав Україну забути про окуповані РФ території. В ОП назвали його заяву співучастю в злочині
Дмитро Кулеба
17 серпня, 2023 четвер
Кулеба пояснив, чому Росію запросили на саміт G20, а Україну – ні
Олексій Арестович
17 серпня, 2023 четвер
"Цікаво, що буде": на Арестовича подали заяву в СБУ через висловлювання, що українці "розлюднили окупантів" 
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 40.97
    Продаж 41.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
18 серпня
18:52
немовля
Наймолодшій дитині був один день: у Британії медсестра вбила 7 немовлят
18:41
Київ Цифровий
У Києві Цифровому оновили мапу укриттів
18:38
Азов та полонені окупанти
Розвідка: кількість російських військовополонених в Україні значно зросла, кожен п’ятий здався добровільно
18:37
Ексклюзив
ЄС - Україна
"У нас фактично доопрацьовані не два пункти, а майже всі": нардепка про виконання Україною 7 рекомендацій ЄС
18:35
ПриватБанк
В ніч на 19 серпня сервіси ПриватБанка не працюватимуть
18:31
Андрій Юсов
ГУР: Україна готова міняти колаборантів і цивільних росіян на політичних в’язнів РФ
18:22
Оновлено
Мелітополь
В Енергодарі на нараді керівників окупаційної поліції прогримів вибух
18:16
весілля
У Дії понад 10 тисяч молодят подали заяви про реєстрацію шлюбу
18:04
Оновлено
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення в.о. мера Запоріжжя на понад 9 млн грн. Він прокоментував
17:41
на фото: прем'єр-міністри України та Румунії
Україна та Румунія домовилися посилити співпрацю з транзиту української продукції
17:40
Руслан Малиновський та Марко Верратті (праворуч)
Італійський клуб вперше прокоментував інформацію про трансфер Малиновського
17:36
США Україна
США продовжили тимчасовий захист для українських біженців до весни 2025 року
17:35
Огляд
Париж. 13-й округ
Ще раз про Джонні Деппа: що подивитися на вихідні
17:34
Ексклюзив
Лукашенко
Білоруський військовий експерт пояснив, як Лукашенко планує захищатися від "інтервенції" Заходу та поглинання Росією
17:33
Використовував солдатів на приватному будівництві: повідомлено про підозру військовому офіцеру
17:23
фейк
РФ запустила фейк, ніби на Херсонщині розстріляли українських бійців, які відмовились плисти на лівий берег Дніпра
17:20
школа
Лісовий закликав не змушувати учнів йти на перший урок, якщо вони втомлені через нічні тривоги
17:06
Оновлено
Замах на заступника голови ДПС
Напад на заступника голови ДПС: затриманим оголосили підозри
17:04
F-16
Салліван підтвердив згоду США на передачу Україні винищувачів F-16 після завершення навчання українських пілотів
16:57
Тео Волкотт
Ексфутболіст "Арсенала" оголосив про завершення кар'єри
16:49
СБУ оголосила підозру блогеру, який на окупованому Запоріжжі вербує агентів для ФСБ
16:41
Оновлено
евакуація
Від 9 серпня з Куп'янського району Харківщини евакуювали 526 людей
16:35
Ексклюзив
кримський міст
Defense Express про удари по ворогу морськими та повітряними засобами: є перспектива блокади флоту РФ
16:30
Шахтар
"Шахтар" повідомив, де гратиме домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів
16:21
На фото: затримання
Голову ВЛК у Києві підозрюють у продажі довідок про непридатність призовників
16:16
опалення
Центренерго у новому опалювальному сезоні залучить 8 енергоблоків. На ТЕС зводять захисні споруди
16:16
Оновлено
обстрілял Херсонщини
Росіяни вдарили по Херсонщині: постраждала 17-річна дівчина та двоє чоловіків
16:07
Молдова
Росія заборонила в'їзд до країни низці посадовцям з Молдови
16:00
OPINION
Дана Ярова
Неякісні турнікети на фронті. Командувачка Медсил не виходить на зв'язок
15:55
Антарктида
Лікарям, які зимують в Антарктиді, рекомендують видалити апендикс. Причина
15:45
Дмитро Кулеба
Кулеба обговорив реалізацію Формули миру з очільником МЗС Бахрейну
15:38
Укрпошта
Укрпошта почала розсилати пенсії біженцям міжнародними переказами: як скористатися послугою
15:27
Ексклюзив
Окупанти
На Бахмутському напрямку ЗСУ майже повністю знищили особовий склад підрозділів "Шторм Z", - майор Кудряшов
15:27
Сонячні_батареї
Україна заплатила сонячним станціям в окупації за електроенергію 320 млн грн, - Bihus.Info
15:25
привласнення коштів
У Миколаєві брата та сестру підозрюють у привласнені понад 1 млн грн благодійної пожертви
15:18
Threads
У застосунку Threads з'явилася вкладка з репостами
14:54
Браковані артилерійські міни для ЗСУ майже на 270 млн грн: СБУ викрила корупційну схему
14:46
Нова пошта безкоштовно доставляє посилки для військових. Як отримати промокод
14:45
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:40
PR
5 причин дочекатися виходу iPhone 15
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV