"Не грайте з людськими життями": Бербок закликала Путіна повернутися до переговорів

Про це Бербок заявила на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляє Die Zeit.



Міністерка закордонних справ Німеччини привітала ініціативу про проведення саміту між лідером США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним.



"Ми можемо вирішити цю кризу лише за столом переговорів", - наголосила Бербок.



Водночас голова МЗС Німеччини дала зрозуміти, що в переговорах з Росією є "червоні лінії".



"Основа нашого співіснування, міжнародне право, наші європейські договори, вони не підлягають обговоренню", - сказала вона. За її словами, можна було б обговорити військові навчання, спільну безпеку та прозорість.



Бербок назвала ситуацію на сході України "справді тривожною". Режим припинення вогню між українськими військами та проросійськими угрупуваннями знову і знову порушується, а життя мирних людей у небезпеці. Вона підкреслила, що відповідальність за це несе російський уряд, який веде "безвідповідальну гру" з життями цивільних.



"Не грайте з людськими життями", - звернулася Бербок до Путіна, і знову закликала почати серйозні переговори. "Це у ваших руках. Ми за столом щогодини, щохвилини. Чекаємо на вас, щоб разом забезпечити мир і безпеку в Україні".



Нагадаємо, американський і російський президенти за посередництва свого французького колеги Еммануеля Макрона домовилися провести двосторонню зустріч з питань врегулювання ситуації на українсько-російському кордоні. Але переговори відбудуться лише за умови, якщо РФ не здійснить нове вторгнення в Україну.